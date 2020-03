VOX denuncia en el jutjat pintades amb la imatge d'Abascal amb un tir en el front a València

Segons ha informat la formació en un comunicat, es tracta de la mateixa imatge que va aparéixer al desembre a Castelló, l'autoria de la qual assegura que va ser reconeguda per una associació feminista, contra la qual es va querellar el partit pels delictes d'amenaces i odi.

Ara, VOX ha interposat una querella en un jutjat de València pels delictes d'odi i amenaces després de l'aparició d'unes imatges amb el rostre d'Abascal i un tir en el front.

En el seu escrit, VOX argumenta que l'article 169.2 paràgraf 510 del Codi Penal arreplega el delicte d'odi "que, a més, en dirigir-se contra Santiago Abascal en qualitat de president d'una formació política, té un ànim manifestament deliberat de causar el terror tant a ell personalment com als seus integrants i simpatitzants", segons assenyala el comunicat.

VOX sol·licita al Jutjat d'Instrucció, a fi d'acreditar la identitat de l'autor dels fets, que s'acorde la declaració del representant de l'associació de Castelló contra la qual va dirigir l'anterior acció judicial i que la Policia Local de València comprove la pintada en el carrer i "aquelles altres que hagueren aparegut" en la ciutat.

VOX València Ciutat ha penjat la imatge en el seu compte d'Instagram amb el següent missatge: "L'esquerra radical no només gestiona vesprada i malament la crisi del coronavirus sinó que els seus acólitos se salten la quarantena per a cometre un presumpte delicte d'odi i amenaces. Ho van fer fa poc a Castelló i ara amb pintades a València. No ens acoquinen!".

El portaveu de Vox en el consistori, José Gozalbez, s'ha fet ressò d'aquesta publicació en el seu compte de Twitter, i titlava d'"indecent" el succeït al mateix temps que anunciava les accions penals.