Coronavirus.- Més de 1.600 sancions i set detinguts a València per incomplir l'estat d'alarma des del seu decret

Les actes per infringir la prohibició de circular, excepte en els supòsits que arreplega el Reial decret, són les més nombroses, amb 1.541 denúncies, ha precisat l'Ajuntament en un comunicat. També s'ha multat 56 locals i s'ha denunciat 19 persones per desobediència greu a l'autoritat i tres més per amenaces o resistència a agents.

Pel que fa a l'evolució de les sancions, la dada més alta es va registrar dijous passat, 19 de març -festa de Sant Josep-, quan la Policia Local de València va imposar 393, mentre que aquest diumenge van ser 309.

Per la seua banda, aquest cap de setmana s'ha registrat el major nombre d'actes i denúncies a locals. Només dissabte passat es van multar 27 establiments, mentre que la xifra de denúncies del diumenge va aconseguir un total de 22.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha recordat que la Policia Local de València vetlarà "rigorosament pel compliment de l'estat d'alarma" i ha remarcat que "romandre en els domicilis segueix sent, a dia de hui, la forma més eficaç per a contindre la propagació del virus".

A més, ha apel·lat a "la responsabilitat" perquè "quedar-se a casa és un deure". "Pensem que la nostra responsabilitat va a protegir a la nostra família, a tota la societat. La nostra responsabilitat és una barrera de protecció per a tots ells i elles", ha incidit l'edil.

Així mateix, el regidor ha tingut paraules d'agraïment i reconeixement a tota la plantilla de Policia Local, Bombers i Protecció Civil per l'"enorme esforç que estan realitzant".