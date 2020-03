Cambres i patronal advoquen per no parar "si es compleixen les mesures de seguretat sanitàries"

L'empresariat valencià ha defensat aquest dilluns la continuïtat de l'activitat econòmica "sempre que es complisquen amb totes les mesures de seguretat sanitària" necessàries per a evitar la propagació del coronavirus i garantir la protecció dels treballadors.

Moltes empreses ja han hagut de tancar durant la primera setmana del decret d'estat d'alarma al país i aquest diumenge, alguns presidents autonòmics com el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han suggerit la possibilitat d'endurir més les mesures i "limitar algunes activitats econòmiques no essencials".

No obstant això, tant des de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) com des del Consell de Cambres de Comerç, Salvador Navarro i José Vicente Morata, respectivament, han assenyalat que és "perfectament compatible" prosseguir l'activitat econòmica amb "mesures de protecció sanitària".

Per al dirigent de la patronal autonòmica és "molt complex" decidir quines activitats es catalogarien com a "essencials" i quines no, atés que existeixen molts sectors "entrellaçats" amb la indústria agroalimentària (envasos, plàstics, cartó, transports,...), de proveïment i subministrament .

En la seua opinió, si es donen "plenes garanties" de protecció "no tenen per què parar". Cal tindre en compte, a més, que la Comunitat Valenciana és també proveïdora de subministraments bàsics per a altres llocs, ha dit.

En tot cas, de prendre's una decisió com la de suspendre tota activitat 'no essencial', Salvador Navarro creu que hauria de ser una decisió d'àmbit "nacional" que afectara a tots per igual, en cas contrari "per què en unes comunitats autònomes si i en unes altres no?", s'ha qüestionat.

"No podem permetre que s’afonen les exportacions"

També el president del Consell de Cambres de la Comunitat, José Vicente Morata, ha advocat per mantindre les activitats econòmiques que es puguen complint amb les mesures de protecció sanitària exigides i ha posat el focus en les indústries exportadores com a sector estratègic: "no podem permetre que s'afonen ara que el turisme ha caigut", ha advertit.

Segons Morata, aquesta situació serà "curta però intensa" i, "igual que en l'anterior crisi (de 2008) eixirem per l'exportacions", ha augurat. En la seua opinió, és important mantindre l'ocupació en les exportacions per a quan això passe "seguir" avant.

El dirigent empresarial ha aprofitat per a posar en valor el treball de les empreses valencianes que ja entre gener i febrer, seguint les recomanacions de les Cambres, van buscar proveïdors alternatius a la Xina, en aquell moment país més afectat per l'expansió del Covid-19, i gràcies a això hui no hi ha desproveïment ni en agroalimentació ni llar, ha assegurat.