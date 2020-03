Detingut a Aldaia per agredir i amenaçar de mort la seua parella i llevar-li el mòbil perquè no demanara ajuda

L'agressió es va produir en el carrer, aquest diumenge al migdia, quan el 091 va rebre l'avís que un home estava pegant a la seua dona en el portal d'una vivenda, informa Prefectura en un comunicat.

La dona va aconseguir escapolir-se i va poder cridar la Policia gràcies al telèfon d'un transeünt, ja que l'agressor li havia llevat el seu mòbil.

Després d'una batuda per la zona, l'home va ser localitzat en els voltants d'una parada d'autobusos en coincidir amb la descripció física aportada per la víctima.

El sospitós portava la jaqueta del revés i portava el telèfon de la seua parella. Una vegada identificat, va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.

Encara que no hi havia denúncies prèvies, la Policia continua amb la investigació per si s'haguera produït un altre il·lícit penal. El detingut, sense antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial.