Coronavirus.- L'Ajuntament de València elabora un pla de desinfecció per a zones de màxima afluència

Així mateix, l'administració local ha acordat "reorganitzar" els equips i les tasques de neteja viària i augmentar els equips que realitzen la desinfecció de papereres i de contenidors, fins a cent, així com els de neteja d'aquests últims i de carrers.

El pla impulsat pel departament de Sanitat es presentarà a la Unitat Militar d'Emergències (UME) per a, "en coordinació amb aquesta i amb els servicis de neteja de la via pública" municipals, elaborar un programa "exhaustiu de desinfecció de tota la ciutat en el qual queden arreplegats tots els punts calents que, per afluència, segueixen suposant un risc potencial de possibles contagis" de Covid-19.

A més, la regidoria de Sanitat ha preparat un protocol de salut i higiene col·lectiva per al complex esportiu-cultural Petxina, que s'ha habilitat per a acollir durant la crisi del coronavirus i l'estat d'alarma decretat a partir d'ella persones sense llar.

L'Ajuntament ha precisat que aquest protocol "s'estendrà, amb les degudes adaptacions segons les funcions assumides per cada centre municipal, a altres poliesportius habilitats per la Fundació Esportiva Municipal per a acollir persones sense llar i oferir servicis bàsics d'higiene personal" durant aquesta crisi sanitària.

Els poliesportius del Cabanyal-Canyameral, El Carme i Benicalap també s'han habilitat per a oferir servici de dutxa i condícia i higiene personal al citat col·lectiu.

El regidor de Sanitat, Emiliano García, ha comentat que entre altres mesures, en la Petxina "es prendrà la temperatura dos vegades al dia a les persones allotjades, es reforçarà la seua higiene personal, s'intensificaran les tasques de neteja i s'organitzaran diferents torns de menjar i condícia amb la finalitat de limitar al màxim el contacte entre persones" per a evitar contagis.

L'edil ha agregat que també "s'han habilitat quatre habitacions per a poder aïllar possibles positius de Covid-19 i impedir així la propagació del virus" i ha afirmat que en aquests casos es farà "seguiment mèdic a les persones que presenten algun símptoma".