Una empresa de construcció regala material per a l'hospital de campanya a València

L'empresa Canteras y Áridos Llaurí ha presentat un escrit telemàtic a la Generalitat Valenciana per a posar a la seua disposició, a cost zero, tots els materials necessaris per al condicionament de terrenys de cara al muntatge de l'hospital de campanya al costat de la Fe.

Davant la necessitat d'executar amb urgència obres en la ciutat de València, per a la construcció d'un nou centre mèdic amb el qual pal·liar els efectes del coronavirus, la companyia valenciana vol col·laborar de forma desinteressada, assenyala el gerent, Ximo Magalló.

Canteras y Áridos Llaurí, dedicada a fabricar productes de la construcció per a obra civil i pública, té explotacions mineres situades en les localitats valencianes de Llaurí i Corbera, de les quals pot subministrar materials i càrrega de llasts i àrids.