Andrea, de 'La isla de las tentaciones', confiesa todos los retoques estéticos que se ha hecho a sus 25 años

El paso de Andrea Gasca por La isla de las tentaciones no dejó a nadie indiferente. Ahora la catalana, alejada ya de Ismael y de Óscar, los dos hombres que marcaron su programa, está más centrada en nuevos proyectos profesionales que le ha traído la fama, como sus bolos, su gran aluvión de fans en redes y su canal en Mtmad.

En su última publicación en la plataforma de vídeos de Mediaset, la joven explicó todos los retoques estéticos que se ha hecho a sus 25 años, pues confesó que estaba a favor de estos tratamientos "siempre que no se conviertan en una obsesión".

"Con 25 años ya estamos en una edad que hay que prevenir. Tenía la arruguita del entrecejo muy marcada y se me ha corregido muchísimo", contó para decir que se había inyectado bótox en la frente. Además, explicó que se había puesto ácido hialurónico en los labios y un tratamiento "en la cartuchera".

También habló de su operación de pecho. "Solo me he operado del pecho. Me operé hace tres años, tenía 22", comentó, detallando que se puso 325 gramos en cada pecho y ahora tiene una talla 90B. Aun así, aunque este ha sido su único paso por el quirófano, Andrea Gasca alegó que no descarta volver a someterse a una intervención estética.

Y es que la exparticipante de La isla de las tentaciones confesó que se "haría más cosas" como un tratamiento en las ojeras: "En la ojera me gustaría también hacerme algo porque últimamente duermo muy mal y ahora la tengo más hundida y más marcada".