Renfe amplía 60 días el periodo de validez de los abonos de los viajeros de los servicios Avant

Estas medidas afectan de manera especial a los viajeros de los servicios Avant que utilizan estos trenes para viajar entre Valladolid, Segovia y Madrid.

La empresa pública ha ampliado en 60 días el periodo de validez de los abonos que utilizan los viajeros de los servicios Avant (Abono Tarjeta Plus de 30 a 50 viajes, Tarjeta Plus 10 Ordinaria y Estudiante, así como Tarjeta Plus 10/45), como parte de las medidas extraordinarias que la empresa está implantando.

La ampliación se está aplicando de forma automática desde el pasado 16 de marzo y amplía el periodo de validez 60 días más allá de la fecha de caducidad de los abonos, según un comunicado de Renfe recogido por Europa Press.

Los Abonos Mensuales y el Bonotrén que se hayan vendido desde el 19 de marzo verán ampliado automáticamente su periodo de validez 60 días más allá de la fecha de caducidad inicial.

Los poseedores de abonos o tarjetas mensuales y bonos, o tarjetas de 10 viajes para trenes de Media Distancia también verán ampliado automáticamente 60 días su periodo de validez.

Por otro lado, Renfe garantiza la devolución del importe de los billetes no utilizados de los abonos. Los viajeros podrán solicitar la devolución en el apartado de Atención al Cliente de la Web de Renfe (