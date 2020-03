Coronavirus.- Fer la compra, repartir productes i fins a llavar roba: així atenen ajuntaments les persones vulnerables

L'Ajuntament de Burjassot (València) ha destinat 150.000 euros per a adoptar mesures extraordinàries per a atendre les necessitats de les famílies i persones soles amb menys recursos. El consistori ha establit, d'una banda, ajudes econòmiques per a famílies vulnerables, monoparentals i amb menors al seu càrrec que es troben en una situació de precarietat econòmica, i d'altra banda ajudes domiciliàries per a persones majors soles, persones amb diversitat funcional i depenents.

L'alcalde de la localitat, Rafa García, ha explicat que el govern municipal aposta per proporcionar suport econòmic a les unitats familiars que presenten problemes "ja que es garanteix així el respecte" al fet que cadascú duga a terme "la seua pròpia organització domèstica i alimentària". Açò sí, hauran de justificar què productes han comprat.

A Paiporta (València), el Servici d'Ajuda a domicili (SAD) i els seus professionals s'han adaptat a les necessitats actuals de les persones majors i, durant l'estat d'alarma, fan la compra als seus usuaris, a més de l'ajuda habitual que proporcionaven.

Per la seua banda, Paterna (València) ha repartit entre les famílies més necessitades 25 tones de productes bàsics en 2.000 lots. Per a açò, ha desplegat un operatiu amb més d'un centenar de treballadors de l'Ajuntament, regidors i assessors de l'equip de govern, GESPA, Policia Local i Protecció Civil que, completament equipats amb EPIs, han acostat casa per casa lots amb productes d'alimentació, neteja i higiene de primera necessitat i una fulla amb informació sobre com protegir-se contra el coronavirus. Aquesta acció s'ha dut a terme, per exemple, en vivendes del barri de la Coma.

Així mateix, l'Ajuntament de Paterna tramita ajudes d'emergència, a les quals ha destinat una partida de 300.000 euros que podria augmentar-se si persisteix el confinament.

A més, ha habilitat un servici dirigit a persones majors, dependents, amb diversitat funcional i en risc d'exclusió per a ajudar-los a realitzar la compra o adquirir medicaments, tirar el fem, anar a l'hospital o passejar a les mascotes. Prop d'un centenar de persones han sol·licitat aquesta ajuda.

Per la seua banda, l'Ajuntament de Quart de Poblet (València) ha reforçat el servici d'assistència domiciliària per a majors i les persones malaltes que es troben soles i aïllades. Proporcionarà suport per a diferents qüestions, com realitzar les compres, cuinar, dur a terme el llavat de la roba o per a la higiene personal.

El consistori apel·la a la col·laboració ciutadana: si algú sap d'un veí que necessite d'aquest suport i pel motiu que siga no puga sol·licitar-ho, ha d'informar a l'Ajuntament. A més, s'ha facilitat un servici de suport psicològic i socioeducatiu a les famílies, xiquets i xiquetes i adolescents que ho necessiten a través del número de telèfon 667 916 152.

Igualment, Ontinyent (València) facilita la compra a domicili d'aliments i medicines a les persones majors, amb mobilitat reduïda o vulnerables i ha engegat un servici d'atenció telefònica per a elles amb sis psicòlegs municipals. Aquest servici fa la compra, ofereix assistència psicològica o gestiona trasllats al centre sanitari.

A Morella (Castelló), la farmàcia ofereix servici de medicaments a domicili en cas d'urgència i el personal auxiliar d'infermeria del Centre de Dia ha repartit també medicaments.