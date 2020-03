Coronavirus.- El tèxtil valencià ofereix "un exèrcit" d'empreses disposades a cooperar en la confecció de material

Açò sí, atés que el sector regional no està especialitzat en aquest tipus de productes -mascaretes, bates quirúrgiques, etc.- està "a l'espera" que l'administració autonòmica els dote del material homologat necessari i els diga "què models i prototips" es necessiten.

Així ho ha manifestat el secretari general d'Ateval, Pepe Serna, en declaracions a Europa Press després que el diumenge el president de la Generalitat, Ximo Puig, alertara que el material sanitari que rep la Comunitat Valenciana és "insuficient" i defenguera que empreses pròpies del sector tèxtil o instituts tecnològics "poden ajudar per a proveir-nos d'un servici estable", mentre al seu torn, s'intenten aconseguir els màxims recursos d'aquells que ja els tenen, mirant a la Xina.

En resposta al cap del Consell, Serna ha assegurat que desenes d'empreses associades estan "disposades a col·laborar" amb la Generalitat per a afrontar el Covid-19. De fet, ja li estan traslladant de forma contínua tota la informació que tenen sobre proveïdors, servicis, subministraments i maquinària de la qual disposen en unes llistes que també s'han fet arribar al Ministeri d'Indústria.

"Ací hi ha capacitat productiva", ha assegurat el responsable Associació d'Empresaris del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, allò que falten són "màquines adaptades a aquests productes" ja que "no era el nostre mercat i no hi ha empreses que es dediquen a açò". "El dia de demà potser calga començar a pensar en producció pròpia", ha apuntat.

En tot cas, Serna ha volgut deixar clar que existeix "capacitat mundial de subministrament" de materials com les marcaretes, la qual cosa ocorre és que una cosa són les compres privades i una altra les compres públiques, i "ací l'Administració no es mou àgilment" quan en països com la Xina s'exigeix el pagament a compte.

Passada ja una setmana des que es declarara l'estat d'alarma, al voltant del 50% de la indústria tèxtil valenciana -formada per unes 1.100 empreses i uns 23.000 treballadors- es troba parada o en procés de paralitzar la seua activitat, calcula el dirigent d'Ateval.