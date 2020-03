Carmen, de 75 años y contagiada de coronavirus, recibe el alta: "He estado muy malita pero he salido"

En España ya tenemos a 3.355 recuperados de Covid-19 y el porcentaje de enfermos hospitalizados que se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) se reduce progresivamente. Esto da una poco de esperanza en estas semanas tan duras.

Una de las recuperadas de este virus es Carmen, una mujer de 75 años contagiada de Covid-19 y por su edad avanzada se encuentra en el grupo de riesgo. Carmen estuvo 15 días ingresada por Covid-19 y neuomonía en un hospital y este domingo por fin le han dado el alta.

Carmen, de 75 años, una paciente ingresada en Geriatría, por neumonía y COVID, comparte su experiencia y buenos deseos hoy, el día de su alta hospitalaria. (compartido con permiso de la paciente y de su familia). #TodoVaASalirBien#Losmayorestambiensecuran#Geriatriadetodospic.twitter.com/RsyjrZUmCV — #GeriatríaMadrid (@SocGerMadrid) March 22, 2020

"He estado muy malita pero he salido", explica la mujer. "Estoy orgullosa del trato que me han dado y cómo se han portado aquí en el hospital", agradece en un vídeo grabado por Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología en Twitter, donde agradece al personal sanitario la atención que le han dado.

Además, lanza un mensaje de esperanza a todas es personas que están ahora mismo enfermos y les asegura de van a mejorar como ha mejorado ella. "Un beso para todos los que están malos y que se van a mejorar igual que he mejorado yo", concluye.