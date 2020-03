Laura Escanes enseña a sus fans su entrenamiento para mantener sus abdominales

Ya hemos contado por aquí que muchas influencers están compartiendo sus rutinas de ejercicios para pasar la cuarentena por el coronavirus en mucha mejor forma dentro de lo posible. Desde Tamara Gorro a Cristina Pedroche, pasando por la empresaria Patry Jordán, la entrenadora Ely Estall o Laura Escanes, que ha regresado con un nuevo vídeo.

Eso sí, no hay que olvidar lo que la catalana ya avisó en la anterior ocasión en la que se puso frente a la cámara a realizar su entrenamiento: "¡Atención! No soy profesional y tengo que mejorar muchas cosas, pero compartiendo este vídeo espero animaros a hacer deporte en casa estos días. No seáis muy duros conmigo".

Pero si en aquella ocasión animaba a su millón y medio de fans "a mover el culete", en esta ocasión se ha propuesto que en algo más de tres minutos cualquiera que vea su esfuerzo físico la imite y trabaje como ella la zona de los abdominales.

La madre de Roma no ha dudado en apuntar cuánto tiempo hay que realizar cada ejercicio (alrededor de 30 segundos) ni se ha olvidado de los estiramientos, pues antes de ponerse al lío había estado "15 en la [bicicleta] elíptica".

Además, ha afirmado que esta rutina la tiene más que trabajada con su coach y amiga Crys Dyaz, sobre todo para los meses tras el parto de la pequeña, a la que ahora no duda en llenar de "mimitos".

Se trata de un entrenamiento hipopresivo "para recuperar la fuerza abdominal, transverso y el patrón respiratorio", subraya Escanes. "Es muy importante hacer una valoración del suelo pélvico y abdomen después del parto para volver a entrenar de una manera pautada", continúa, matizando, aún así, que esto solo sale "poco a poco"..

Son 12 ejercicios diferentes y complementarios (patadas cortas, puntas del pie al suelo, codo con rodilla contraria, tocar tobillos o los habituales abdominales son algunos ejemplos) que se suelen combinar con un cuarto de hora de cardio, que puede ser correr o bicicleta estática.

Además, uno de las ventajas de esta rutina que comparte la esposa de Risto Mejide es que no es necesario un gran equipamiento, más allá de la parte de cardio: en términos absolutos, con ropa cómoda y deportiva y una esterilla ya sería más que suficiente.