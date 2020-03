Ocho recomendaciones a tener en cuenta antes de pedir un préstamo al banco

Comprar un coche, hacer reforma en el hogar, un viaje planificado, solventar deudas… Son muchas las situaciones que pueden hacer conveniente pedir un préstamo. Sin embargo, hay que tener cuidado con las cantidades, las condiciones y seguir algunas recomendaciones para sacarle el mayor partido sin terminar endeudados.

Recomendaciones para pedir un préstamo



En primer lugar en muy importante tener clara la cantidad que se necesita y, por supuesto, no pedir nunca más dinero del realmente necesario. Esto es muy relevante, ya que cuando se pide y gasta el dinero que concede el banco, luego hay que devolverlo y, además, con intereses. Así, para tratar de pagar menos de estos intereses, hay que pedir únicamente la cantidad justa.

Además, según la web de Financer.com, es recomendable antes de pedir un préstamo realizar una comprobación y comparar los diferentes intereses y comisiones que ofrece cada entidad bancaria.

En cuanto a los plazos para devolver el dinero prestado, lo mejor es hacerlo cuanto antes, según el comparador web de Rastreator. Para ello entra en juego un aspecto clave: los ingresos mensuales de los que se disponga. Teniendo en cuenta esto, se podrá ver si se puede o no hacer frente a las cuotas. Una vez pensado esto, los plazos también hay que ajustarlos lo máximo posible, ya que es uno de los factores que más encarece el precio de los préstamos.

Otra de las recomendaciones a tener en cuenta es el hecho de justificar ante la entidad bancaria para qué va a ser el dinero prestado. Esto puede hacer que se apliquen unas ventajas específicas para cada situación, ya que no es lo mismo que se necesite el dinero para cubrir antiguas deudas que para estudios o la compra de un coche.

Además, es necesario cumplir con las condiciones del contrato para devolver el dinero dentro de los plazos establecidos, ya que de lo contrario, el cliente se podrá ver afectado a la hora de pedir otros créditos en el futuro.

Es recomendable para pedir un préstamo pararse a pensar si el gasto en el que vamos a invertir el dinero es realmente necesario o no. Además, hay situaciones en las que no es aconsejable pedir un préstamo. Por ejemplo, para compras impulsivas, para pagar otro préstamo o en caso de que no se tenga un trabajo estable que proporcione ingresos constantes.

Antes de pedir el crédito, hay que leer detenidamente las condiciones del contrato, ya que muchas veces no se tiene en cuenta y los clientes no se percatan de las comisiones extras o las condiciones reales que, tras firmarlo, se dan cuenta de que no podrán asumir.

Uno de los factores clave en todo préstamo es el TAE, es decir, la Tasa Anual Equivalente. Muchas personas cometen el error de fijarse únicamente en los intereses del préstamo y no en otras comisiones o productos que vienen de la mano al contratar el préstamo. Así, fijándose en esta tasa se puede ver el coste total del préstamo incluyendo todos los factores.