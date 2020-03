Grupos musicales de C-LM posponen conciertos y ensayan desde casa manteniéndose activos

Los grupos musicales de Castilla-La Mancha se han visto obligados a posponer su agenda de conciertos debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus aunque se mantienen en contacto y ensayan cada uno desde sus casas para mantenerse activos pese a la cuarentena.

Es el caso del grupo albaceteño The Niftys, cuya cantante, Anita, en declaraciones a Europa Press, afirma que se están tomando "muy en serio" las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto al confinamiento. "Lo estamos siguiendo a rajatabla".

"Intentamos que no nos afecte demasiado lo que está pasando fuera aunque es imposible porque es un horror", señala, para agregar que también están aprovechando estos ratos en casa porque normalmente son pocos con la actividad diaria.

No obstante, y como alguno de los miembros del grupo trabaja en el sector industrial, ha aprovechado para criticar que no se pare todo lo que no sea un servicio esencial para la ciudadanía. "El Gobierno, visto que esto es una cosa gravísima, debería tomar medidas duras de verdad y cuanto antes para evitar que esto vaya a más y salir cuanto antes".

En cuanto a los ensayos, reconoce que la actuales circunstancias "es imposible". "Hablamos constantemente y ensayamos cada uno por su cuenta. Estamos elaborando nuevos temas e intentando componer letras. Como banda, imposible, pero seguimos haciendo cositas por nuestra cuenta".

También ha indicado que están aprovechando para planificar futuras acciones y esas cosas que con las prisas nunca pueden hacer. "Ahora tenemos ese tiempo para planificar todo lo que vamos a hacer cuando esto pare y podamos seguir con todo", ha añadido.

Sobre los conciertos, la cantante de The Niftys ha señalado que ya cancelaron el que iban a dar el 13 de marzo en Toledo y que a principios de abril inician una gira por Galicia que les duele "mucho" tener que cancelar. "El 24 de abril tocábamos en Palencia y está claro que esto no va a estar solucionado", ha lamentado.

"Es un futuro incierto el que tenemos a la vista y los festivales de mayo y junio ya se están posponiendo y otros no se sabe lo que va a pasar. Todo se tambalea y es una situación desconcertante", ha argumentado.

No obstante, ha indicado que tanto ellos como todas las bandas se están volcando en hacer todo lo posible para que la música no muera con conexiones en directo o mediante las redes sociales. "El sector musical se va reinventar y vamos a salir con fuerza de esta crisis", ha vaticinado.

"RELATIVA Y ABSOLUTA NORMALIDAD"

De su lado, Diego, el cantante del grupo toledano Veintiuno afirma que está llevando la cuarentena con "relativa y absoluta normalidad" porque ya trabajaba en casa y esto es "prácticamente lo mismo". "No puedo salir a correr ni ha hacer ninguna otra actividad pero lo llevo con razonable entereza".

Respecto a los ensayos, lamenta que "no hay manera" porque aunque los locales están abiertos ir es "injustificable" en el estado de alarma. "Hablamos todos los días por videoconferencia. Estamos en proceso de composición, producción y grabación del nuevo disco pero no he visto a los chicos desde la semana pasada".

Sobre las cancelaciones de conciertos, Diego dice que de momento no han sufrido ninguna pero que va a suceder, ya que el grupo tenía una gira este año de unos 50 conciertos de los que ha celebrado solo cinco o seis. "Tenemos festivales de junio a septiembre, una gira de festivales en otoño que aún no hemos anunciado y un montón de salas en primavera. Además, en teoría, a finales de mayo nos íbamos a Méjico y otro país que no está anunciado pero no sabemos qué pasará".

Es por ello que ha reconocido que van a tener que reubicar conciertos y que si la situación se alarga perderán muchos de los festivales. Además, ha añadido que la gira de primavera se va a reubicar en otoño.

Diego no ha ocultado su preocupación por el hecho de que en las salas a Veintiuno le "van muy bien", pero sobre todo ha lamentado la situación por el equipo con el que trabajan porque ellos reciben ingresos de otros lados pero el tour manager o su técnico de sonido no ganan nada si ellos no tocan, lo que ha calificado como "una faena".

"UNA INCERTIDUMBRE ENORME"

Javi, del grupo conquense Fizzy Soup, apunta que este año tenían una gira de festivales de la cual se han caído ya varias fechas. "Hemos palmado muchas horas de curro e inversiones que no se recuperarán tenemos una incertidumbre enorme. No sabemos qué va a pasar con los festivales que tenemos a partir de junio, pero ese no es el mayor problema".

"Todo se está aplazando a octubre, va a haber una agenda de conciertos hipersaturada cuando salgamos, lo que afectará bastante a la hora de llenar salas y recintos de festivales por los múltiples solapamientos. Va a costar un tiempo largo recuperarnos en general como sector", ha lamentado.

Por otro lado, ha indicado que el grupo quiere verle el lado bueno al menos al encierro, aprovechando para componer y ser productivos. "No sabemos cómo vamos a salir de esta pero saldremos con temas nuevos bajo el brazo".

"Desde aquí proponemos apoyar a los artistas que os gusten, comprando 'merchandising', escuchando sus discos de arriba a abajo y teniendo paciencia con las entradas compradas y no devolverlas. Nosotros, mientras, soñamos con regresar a los escenarios", ha argumentado.

En este sentido ha apuntado que han lanzado una iniciativa llamada 'Refugio', como una de sus canciones, para que la gente participe en un videoclip a distancia, mostrando sus refugios y lo que están haciendo en ellos estos días.

"La canción habla de ser valientes y estar a salvo en momentos difíciles. Queremos fomentar que la gente se quede en casa, que sea fuerte y luche contra esto para poder salir pronto. Juntaremos todos los vídeos que nos envíen a videoclipfizzysoup@gmail.com hasta el miércoles 25 para componer el vídeoclip de 'Refugio'", ha concluido.

VIENDO DIRECTOS Y ESCUCHANDO A BANDAS

Desde Alcázar de San Juan, Álvaro, el cantante de la banda Muntz, señala a Europa Press pasa esta cuarentena viendo directos en Youtube y escuchando bandas en Spotify como Snarky Puppy, The 1975, Vulfpeck y Childish Gambino

"En cuanto a temas laborales o 'cómo llevar algo de comer a tu casa', por mi parte tengo la suerte de poder trabajar desde casa, y por ello valoro muchísimo la labor de todos aquellos trabajadores que tienen que acudir a sus puestos, desde los sanitarios, hasta los panaderos, sin olvidar esa gente que por solidaridad ha dejado de acudir a los suyos", indica.

Respecto a los ensayos, señalado que ahora toca olvidarse de lo que se conocía como tal y hay que replantearlos o simplificarlos. "Toca adaptarse, y para los ensayos eso significa que cada uno practica su parte en casa, y pule los detalles que tenga que pulir, pero es imposible, al menos para un grupo como el nuestro, ensayar esa parte tan importante de un grupo que es la conexión, complicidad y empaque de tocar todos juntos".

Muntz ha sufrido también alguna cancelación de conciertos aunque "por suerte" no muchas, dado que al ser una banda autogestionada no habían tenido más tiempo estos meses atrás para montar muchas más fechas. "Cada vez es más difícil para una banda como la nuestra subsistir girando, dado que son pocos los conciertos que sales con dinero en el bolsillo, teniendo en cuenta que para los conciertos toca hacer muchos kilómetros en la mayoría de situaciones".

Finalmente, ha querido dar las gracias a todas las propuestas que están surgiendo en servicios de 'streaming' para hacer llegar la música a las casas y, también, a la gente que se está volcando con la propuesta, que está siendo "muy bonita". "Les animamos a seguir descubriendo grupos diferentes y a apoyar la cultura emergente en las salas de conciertos cuando esto acabe".