La mayor preocupación de Paz Padilla por el coronavirus: su hermana y su cuñada están "contagiadas y aisladas"

La crisis del coronavirus mantiene en vilo a la población española, que desde la aplicación del estado de alarma, se encuentra confinada en sus hogares. Y entre estas personas se encuentra Paz Padilla, quien se siente especialmente preocupada por su hermana y su cuñada, que están contagiadas por el Covid-19.

La presentadora de Sálvame conectó el pasado viernes con el programa para explicar cómo está viviendo la cuarentena: "Estoy como todos los españoles, encerrada, concienciada y preocupada. Somos siete hermanos, cada uno en una ciudad diferente. Además, una hermana y mi cuñada son enfermeras, están contagiadas y aisladas en su casa", contó la humorista.

En este sentido, uno de los sobrinos de la gaditana vive en primera persona lo que sucede en los hospitales españoles, ya que es sanitario: "Tengo un sobrino que es médico y está viviéndolo todo en primera línea", apuntó antes de destacar que "no hay material, no hay mascarillas".

De esta manera, la conductora del espacio de Mediaset ha decidido ponerse manos a la obra: "Me he puesto en contacto con un instituto de confección para hacer mascarillas pero no tienen material. Hay una dirección de mail para poder dirigirse a ellos y ayudar lo que sea posible. Quien necesite esas mascarillas, que se ponga de acuerdo con ellos y las repartirán. Hay que tener una máquina de coser y ellos te mandarán un patrón", avanzó, proporcionando así la dirección de correo: donacion.tela@fpclaudiogaleno.es.

Finalmente, la televisiva hizo una llamada a la responsabilidad de la población para cuidar a los pacientes de riesgo por el coronavirus, entre ellos, los ancianos: "Pido a la ciudadanía que tenga respeto por nuestros mayores", sentenció.