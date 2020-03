Coronavirus.- AMP.- Sanitat confirma 297 nous casos a la Comunitat Valenciana i 25 defuncions més

Així ho ha indicat aquest dilluns la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Dels 297 nous contagis registrats en les últimes hores, 57 s'han detectat en la província de Castelló, 66 a Alacant i 174 a València.

La xifra de nous positius oferida hui s'acosta als 300 i suposa un increment respecte als últims dies, ja que el dijous passat es van anunciar 195 nous casos, el divendres 184, el dissabte 258 i el diumenge 241. Respecte a les defuncions, la tendència també continua a l'alça: el dijous es van comunicar 2, el divendres 9, el dissabte 17 i aquest diumenge 19.

Així, actualment el nombre de casos registrats a la Comunitat Valenciana s'eleva a 1.901. D'ells, 211 de corresponen a Castelló, 603 a Alacant i 1.084 a València, més tres casos no assignats. D'eixe total de positius hi ha 702 persones ingressades: 80 a Castelló (12 en la UCI), 246 a Alacant (42 en la UCI) i 376 a València (84 en la UCI).

Ana Barceló ha precisat la distribució percentual dels casos positius en la regió per franja d'edat: el 8% dels casos correspon a persones de 10-30 anys; el 45% tenen entre 30 i 60 anys; el 33% entre 60 i 80 anys i el 14% dels positius té més de 80 anys.

També s'han produït a data de hui 36 altes: 23 en la província de València, 12 en la d'Alacant i 1 en la de Castelló. Un total de 7.293 proves han donat negatives i s'han atès més de 37.200 telefonades relacionades amb el coronavirus.

Respecte a les 94 defuncions, la consellera Barceló ha explicat que 50 s'han produït en la província d'Alacant, 37 en la de València i 7 en la província de Castelló.

RESIDÈNCIES: 103 USUARIS I 53 TREBALLADORS POSITIUS

Pel que fa a la situació de les residències, amb les dades d'aquest diumenge (s'estan recopilant actualment els de aquest dilluns) han donat positiu 103 usuaris i 53 treballadors, mentre altres 196 empleats estan en quarantena.

Fins al moment han mort 30 residents: 21 en la residència d'Alcoi, 2 en la de la Vila Joiosa, 1 en la de Morella i 6 en la de Torrent. Sobre aquesta última, la consellera ha valorat que des que es va intervenir per Sanitat no hi ha hagut més defuncions, per la qual cosa ha destacat que s'haja pogut "frenar" la situació.

Davant la pregunta de si es preveu que la UME intervinga en les residències, ha indicat que el lògic és que en tindre coneixement dels casos procedisca a la desinfecció exterior i interior, si és necessari.

Respecte al focus en la residència d'Alcoi, ha indicat que el seu origen se segueix investigant encara que "pareix que va entrar de fora". Aquesta, juntament amb la de Torrent, són les dos que estan intervingudes per Sanitat, que es fa càrrec de la gestió.

A més, ha recordat que ja es va ordenar la inspecció de totes les residències per a assegurar que s'estan complint les mesures de prevenció i anticipar-se als fets.

Preguntada concretament per la residència de Morella, ha indicat que es va seguir el protocol res més conéixer-se que hi havia dos residents afectats i se'ls va aïllar. No està intervinguda i de moment se li està donant suport per a controlar el focus i s'està fent un seguiment, encara que ha destacat que la pròpia residència disposa de "un bon protocol".

No obstant açò, ha volgut deixar clar que en el moment en què vegen que en qualsevol residència "la situació no és la desitjable" s'intervindran: "Volem assegurar-nos que els nostres majors estan bé".

"TRANQUIL·LITAT" SOBRE LA SITUACIÓ DE LES UCIS

Sobre la disponibilitat de llits UCI a la Comunitat (actualment hi ha 138 persones en aquestes unitats), ha indicat que el comité de coordinació està elaborant projeccions segons els diferents escenaris que podrien donar-se, però encara no està conclòs.

Ha llançat "un missatge de tranquil·litat" perquè hi ha "capacitat i uns excel·lents professionals en tots els àmbits i categories". Sobre la possibilitat d'imposar criteris de triaje o fins i tot derivar a altres províncies, ha indicat que la gestió de les UCI és gloal, hi ha un comandament únic i en cas de ser necessari es podria derivar a altres hospitals a aquest tipus de malalts.

Barceló ha incidit que des de Sanitat estan contemplant tots els escenaris possibles, fins al pitjor, per a estar "totalment preparats" i s'està fent una analítica amb les dades de positius, ingressats i pacients UCI, però necessiten "algun dia més" perquè estiga llista.

Ha afirmat que s'han derivat pacients a hospitals privats per criteris clínics i, preguntada sobre si hi ha centres que necessitarien reforços, ha indicat que "de moment eixa pressió assistencial no s'està donant", i només s'ha referit al General de València perquè és el departament amb més població assignada i del que més centres residencials depenen, inclosa la residència de Torrent.

La consellera ha destacat que fins al matí d'aquest dilluns s'han inscrit 1.640 professionals sanitaris de manera voluntària a la borsa oberta per si fora necessari cridar-los, i també ha confirmat que s'està formant a metges de diferents especialitats per a atendre en UCI.

A més, ha indicat que estan a l'espera que arriben els anunciats test ràpids encara que encara no se'ls ha comunicat exactament quan van a arribar.