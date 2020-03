Coronavirus.-Els sanitaris contagiats a la Comunitat Valenciana ascendeixen a 378, 60 d'ells en el departament d'Alacant

Per províncies, la majoria de casos positius en treballadors sanitaris de donen a València i Alacant, amb 161 i 160, respectivament, davant dels 57 de Castelló, des de l'inici de la pandèmia i amb xifres actualitzades a aquest dilluns.

Dins del desglossament per departaments, el d'Alacant té el major nombre de sanitaris contagiats, amb 60, seguit en aquesta província per Dénia (25), Elx (24), la Vila Joiosa (18), Alcoi (10), Elda (10), Alacant Sant Joan (6), Oriola (3), Torrevella (3) i Elx-Crevillent (1).

A València, l'Hospital General suma 29 positius en treballadors, per davant del Doctor Peset (23), Requena (20), Sagunt (19) La Ribera (18), Arnau-Llíria (16), La Fe (14), Clínic (9), Xàtiva-Ontinyent (7), Manises (5) i Doctor Moliner (1).

I a Castelló hi ha 28 en el General, 21 en La Plana, 5 en el Provincial, 2 a Vinaròs i 1 en La Magdalena. En la resta de departaments sanitaris de la Comunitat Valenciana no hi ha cap treballador contagiat, com és el cas de la Pedrera, Pare Jofré, Mislata o el Centre de Transfusions.

Preguntada per la necessitat de reforç de personal, la titular de Sanitat ha remarcat que "la pressió no s'està donant en els hospitals com en les residències de majors", on si que és necessari augmentar la plantilla. Per tant, els nous treballadors que es contracten aniran "als hospitals amb algunes tensions".

Entre ells, Barceló ha ressaltat el cas del General de València, en ser el que més pressió suporta per l'elevada població a la qual atén (366.000 pacients) i el que té més residències sota la seua gestió.