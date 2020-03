Coronavirus.- La Comunitat espera els avions de la Xina amb material per 11 milions amb l'ajuda d'un empresari xinés

Es tracta de material "molt competent" i de tot tipus per a combatre el pic d'infectats per la pandèmia, com quatre tipus de mascaretes, bates, ulleres protectores, respiradores i llits. Tots aquests elements es distribuiran en departaments i residències en funció de les necessitats i "es quedarà a la Comunitat Valenciana", segons ha recalcat la consellera, Ana Barceló, en el balanç diari de la situació generada pel Covid-19.

Els dos avions arribaran previsiblement al llarg d'aquesta setmana després d'una operació que va partir d'"un empresari xinés amb fort arrelament a la Comunitat Valenciana" i que està sufragada per la Generalitat, entorn d'11 milions.

El president, Ximo Puig, "està molt present i controlant tota la situació", després d'anunciar-ho aquest diumenge en acabar la reunió telemàtica amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i la resta de caps autonòmics. La compra està coordinada per la sotssecretària de la Conselleria de Sanitat en col·laboració amb altres departaments autonòmics, en ser l'encarregada de l'inventari de material.

Preguntada per si el Govern central tenia constància d'aquesta compra per part de la Generalitat, la consellera ha remarcat que "el Ministeri mai ha impedit a les comunitats que compraren material" i que l'única cosa que va fer el departament dirigit per Salvador Illa va ser informar de la compra centralitzada per a atendre les autonomies més necessitades, a més de precisar que si va haver-hi algun requeriment va ser a "empreses il·legals que ho estaven retenint". També ha indicat que la Comunitat Valenciana encara no té constància de l'arribada dels test ràpids que va anunciar l'Executiu.

D'altra banda, sobre l'anunci de l'Ajuntament d'Alacant de trasllat de material des de la ciutat germanada de Wenzhou (la Xina), la titular de Sanitat ha explicat que van tindre constància pels mitjans, es van posar en contacte amb Alcaldia i li van transmetre que van realitzar l'oferiment directament al Ministeri. "Estem intentant esbrinar qual és la situació, però estem segurs que estarà tramitant-se el destinatari" d'eixa ajuda, ha recalcat.

També hi ha "moltíssimes donacions" de material sanitari per part de ciutadans, empreses, universitats i institucions als quals la consellera ha agraït l'esforç i s'ha compromès a repartir-ho en funció de les necessitats assistencials.

HOTELS

Pel que fa als hotels que ofereixen les seues instal·lacions, la Generalitat actualitza "constantment" les dades i preveu facilitar les xifres entre aquest dilluns i dimarts, sumat al compromís d'instal·lar un hotel de descans per a personal sanitari en les tres províncies. "La societat valenciana s'està bolcant en tots els àmbits", ha manifestat la titular de Salut Pública.

Paral·lelament, el Consell es manté en contacte amb universitats i empreses per al desenvolupament de respiradors a través d'impressores 3D, que ja es fabriquen en regions com Catalunya, per a estudiar si serien compatibles amb els equips dels centres valencians.

Preguntada per si els ciutadans han de portar obligatòriament mascaretes si ixen al carrer, Barceló ha reiterat les paraules que va dir aquest diumenge el president, recalcant que es referia als professionals que realitzen contínuament transports o estan en contacte amb moltes persones, com taxistes o personal de repartiment. "Per a la resta no", ha remarcat.

En qualsevol cas, la consellera ha volgut tornar a llançar un missatge d'ànim i tranquil·litat a la població, destacant que la sanitat valenciana està preparada i té uns professionals excel·lents en totes les especialitats per a fer front al coronavirus.