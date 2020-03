Coronavirus.- Compromís demana que se suspenga el treball presencial no essencial per a combatre millor la pandèmia

Segons ha assenyalat Ferri en un comunicat, "ningú ha explicat encara com ajuda a la lluita contra el coronavirus que aquesta setmana milers de persones hagen d'anar a treballar en sectors no essencials. Molts experts estan demanant reforçar el confinament per a aplanar més ràpidament la corba de contagis".

"Així que com considerem que la salut ha d'estar per damunt de tot, creiem que el Govern central hauria d'ampliar les mesures per a combatre el coronavirus suspenent tot aquell treball presencial que no siga considerat essencial", ha reclamat el portaveu de la coalició.

Ferri ha volgut llançar un missatge d'ànim a la ciutadania "que està patint les dures conseqüències de la pandèmia" i d'agraïment a tots els treballadors i treballadores "que des dels centres sanitaris i altres servicis bàsics estan en primera línia aportant la seua vàlua per a eixir al més prompte possible d'aquesta situació".