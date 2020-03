El diseñador Marc Jacobs no deja que el aislamiento le quite 'glamour' y se viste de punta en blanco para estar en casa

Aunque no hay medidas de cuarentena ni de aislamiento social en Estados Unidos, muchos ciudadanos han decidido tomar estas medidas de seguridad y aislarse ellos mismos en sus casas.

No obstante, hay famosos como Vanessa Hudgens le quitan importancia al virus o incluso otros más temerarios como Evangeline Lilly que está en contra de la cuarentena y prefiere la “libertad sobre la vida". Por suerte, otros más conscientes de la situación que deciden aislarse, como Joe Jonas y Sophie Turner o el afamado diseñador Marc Jacobs.

El diseñador ha estado compartiendo los looks que se ha ido poniendo durante esta semana en Instagram, ya que, según aconsejan muchos psicólogos en medios de comunicación y redes sociales, es necesario mantener una estructura del día, y eso incluye vestirse en lugar de estar todo el día con el pijama puesto.

A Marc Jacobs se le conoce por ser un hombre extravagante y transgresor. El diseñador desafía los roles de género y le da igual ponerse una falda, un vestido o un pantalón, así que su ropa de estar por casa no va a ser un chandal un poco raído. El diseñador se ha enfundado zapatos de plataforma, collares de perlas o un maquillaje potente para no perder la rutina aunque no salga de casa.

"Antes de quitarme el atuendo de hoy, tenía que publicar otro par de selfies. Es que era demasiado bonito (y yo estoy demasiado aburrido)", ha contado a sus seguidores en una foto donde posaba con un largo abrigo azul, unos zapatos de plataforma rojos y un clásico collar de perlas.

"El pronóstico para hoy: soleado con posibilidades de histeria colectiva. Al menos yo me he vestido para proyectar algo de alegría y buena voluntad", escribió junto a otra de esas fotos, que acompañó del hashtag "el amarillo es el color del amanecer".

El diseñador va más allá de la ropa y también utiliza el maquillaje para estar por casa, pero no uno de "efecto buena cara", Jacobs experimenta con una explosión de color digno de una de sus pasarelas.

"De punta en blanco y ningún sitio a donde ir", escribía en la publicación a la que acompañaba con unos hashtag en lo que pedía a la gente que se quedase en casa.

Sin duda el diseñador se niega a perder el glamour aunque no salga de casa.