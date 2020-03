Emma García, madre desde el plató, le manda un importante mensaje a su hija Uxue en directo

En estos momentos, aunque no se pueda teletrabajar, desde el puesto de cada uno todos y todas están con la mente puesta en su casa, que los que allí hay no se contagien del coronavirus y, continuamente, llegan mensajes y llamadas para saber cómo están. Emma García, que tiene una cámara apuntándole, no iba a ser menos.

Cierto es que la presentadora de Telecinco no es muy dada a dejar que su vida privada interfiera en su trabajo y es de las profesionales más herméticas en ese sentido de la cadena, pero la crisis por la pandemia está haciendo que esos principios más fútiles puedan ser saltados.

Así que la periodista vasca, que cumplirá 47 años a primeros de junio, dejó de lado esa idea de no compartir su espacio público (su Instagram está atestado de fotografías en plató, con sus compañeros de equipo y cadena y de ella, en solitario, realizando varias actividades) y se mostró como la madraza que es en pleno directo.

Lo hizo, obviamente, en su programa, Viva la vida, este pasado domingo mientras hablaba del tema del que hablan todas las cadenas: el Covid-19. En este caso, el espacio de Mediaset se estaba centrando en cómo puede afectar el confinamiento a las personas más vulnerables, como las personas mayores, quien padece ansiedad u otras enfermedades o los niños.

Y en este último grupo, Emma García sabe de lo que habla porque convive todos los días con su marido y la hija de 13 años que comparten, Uxue, que nació en 2006 y que desde entonecs se convirtió en el ojito derecho de la presentadora.

Fue a ella, quien según su madre se está comportando de manera ejemplar y está afrontando la situación excepcionalmente bien pese a su edad, a quien habló su madre desde la distancia.

"Está en una edad adolescente y yo decía: 'ya verás...'. Pero lo ha entendido. Tiene sus momentos pero estás, cariño, para comerte. De verdad, se lo tengo que decir. Uxue, cariño, me está sorprendiendo tu madurez, cómo se lo está tomando en serio, al igual que sus compañeros, con las clases", aseguró orgullosa su madre.