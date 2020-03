Los 10 imprescindibles de Cruz Roja y Protección Civil para ayudar al vecindario durante la cuarentena

El decreto de estado de alarma en España por el brote de coronavirus ha despertado una ola de solidaridad en la ciudadanía para prestar ayuda a quienes más lo necesiten en estos momentos.

Muchos vecinos y vecinas han colgado carteles en sus edificios para prestarse a realizar la compra de comida o alimentos a aquellas personas vulnerables por su edad. Por eso, la Guardia Civil ha compartido esta campaña con medidas elaboradas desde Protección Civil y Cruz Roja para ayudar al vecindario bajo el hasthag #YoHagoPorTi.

Consejos para ayudar a tus vecinas y vecinos más vulnerables

Esta campaña propone 10 consejos imprescindibles para ayudar al vecindario teniendo en cuenta las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar ponerte y poner en riesgo a tus vecinos o vecinas más vulnerables.

Entre las principales recomendaciones, la campaña destaca que solo se puede salir de casa para lo imprescindible, y si lo haces, piensa en tus vecinos o vecinas. Ayuda a las personas vulnerables de tu vecindario extremando las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias y no olvides ponerte en contacto para conocer su estado de salud y saber qué necesitan.

Si ayudas a alguna persona y vas a hacer su compra, deja los productos en la puerta y no entres en el domicilio. Si tienes que hacerlo por absoluta necesidad, no te olvides de mantener la distancia de seguridad y tocar objetos o espacios lo menos posible. Y no te olvides nunca de lavarte las manos antes y después de salir de casa.

Otra de las acciones que puedes hacer y que es realmente importante estos días es contribuir a evitar abusos y estafas a personas vulnerables. Una llamada telefónica para conversar con aquellas personas que están solas en su domicilio también es de gran ayuda en estos momentos. Por último, infórmate mediante fuentes oficiales y evita compartir fake news o bulos sobre el coronavirus.