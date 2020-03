La Comunitat tanca la primera setmana d'estat d'alarma amb 9.965 ERTO que afecten 73.961 treballadors

La Conselleria d'Economia Sostenible ha rebut, durant la primera setmana d'estat d'alarma pel coronavirus, un total de 9.965 sol·licituds d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que afecten 73.961 treballadors. El 93'6% es correspon al sector serveis, sobretot a l'hostaleria i comerç.

En concret, la Direcció General de Treball ha rebut, des del 12 de març fins a les 00 hores del 21 de març, un total de 109 expedients que afecten 16.456 treballadors. A València, s'han registrat 5.000 expedients sobre 29.752 treballadors; a Alacant, 3.587 expedients de 20.635 treballadors, i a Castelló 1.269 expedients que afecten 7.118 treballadors.

D'aquesta manera, el 51% d'expedients i el 40% dels treballadors són de la província de València; el 34% d'expedients i el 26% de treballadors són d'Alacant i el 14% i el 10% respectivament a la província de Castelló, ha indicat la Conselleria, que detalla que les empreses amb centres de treball en més d'una província representen l'1% del total però suposen un 24% del total de treballadors afectats.

Per sectors, el de serveis suposa un 93'6% del total d'expedients. L'hostaleria i el comerç són els més nombrosos en aquest grup. La indústria suposa un 4% del total d'expedients, la construcció un 2'2% i finalment l'agricultura representa un 0'2%.

Quant a la causa que justifica aquestes peticions de regulació d'ocupació, el volum més important són els de per força major, majoritàriament vinculades al cessament d'activitat derivada de la declaració de l'estat d'alarma, que suposen un 98% del total, però també s'han presentat un 2% per causes organitzatives o per necessitats de la producció.

En relació a la mesura que proposen les empreses, la Conselleria ha destacat la "responsabilitat que s'està demostrant fins al moment", perquè només un 0'5% plantegen extinció de contractes, és a dir acomiadaments col·lectius.

En aquest sentit, la suspensió de contractes és la mesura més proposada amb un 95% del total, la reducció de jornada suposa un 1% i la combinació de suspensions de contractes i reduccions de jornada com formula triada per a l'adaptació a la conjuntura actual representa un 3'5%.

La durada mitjana sol·licitada en aquestes suspensions de contractes és de 90 dies, encara que majoritàriament van associades a la duració de l'estat d'alarma.

La Generalitat creu que "lamentablement aquestes dades augmentaran considerablement en els pròxims dies", per la qual cosa s'estan reforçant els Serveis de Regulació d'Ocupació, tant en les direccions territorials com en la Direcció General de Treball.