Coronavirus.- Torrox suma medio centenar de denuncias y un detenido en la primera semana de estado de alarma

El alcalde, Óscar Medina, ha agradecido la colaboración ciudadana que, en mayor parte, está siguiendo las directrices y permanecen en sus hogares. No obstante, también ha solicitado a la Policía Local que intensifique sus actuaciones "viendo que aún una pequeña parte de la población parece no hacer caso de la normativa, poniendo en peligro no solo su propia salud, sino la de todos los vecinos".

"Poco a poco nos hemos ido adaptando a las circunstancias y nos hemos concienciado de que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad quedándonos todos en casa. No en vano vamos a reforzar la vigilancia y aumentar los controles para evitar al máximo el movimiento de personas", ha destacado Medina.

El Ayuntamiento de Torrox, a través de las concejalías del Mayor y Bienestar Social así como con Protección Civil, ha habilitado dos líneas de contacto, vía telefónica (llamado al 952530473) o correo electrónico (proteccioncivil@torrox.es ) para todas aquellas personas mayores o con discapacidad que vivan solas en su domicilio y que no tenga redes de apoyo familiar, o sus familiares vivan fuera, para poder hacerles la compra de medicamentos o artículos de primera necesidad. Solo el primer día de la puesta en funcionamiento del servicio, Protección Civil acudió a una veintena de hogares.

Medina ha destacado la "magnífica labor que está realizando Protección Civil, cuyos voluntarios están dando lo mejor de ellos en estos momentos difíciles". También ha pedido a los vecinos que sean responsables, ya que son muchas solicitudes para realizar esta ayuda.

Igualmente, desde el Consistorio han facilitado un listado de comercios locales que estos días están ofreciendo el servicio a domicilio. Todo aquel establecimiento del municipio que ofrezca este servicio puede comunicarlo en esta dirección bsocial@torrox.es .

"Insistimos una vez más la necesidad de quedarnos todos en nuestros hogares. Agradezco el esfuerzo de todos los trabajadores y voluntarios que se siguen exponiendo, saliendo cada día ofreciéndonos su trabajo para que el resto nos quedemos en casa", ha finalizado el alcalde.