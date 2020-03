El Papa Francisco, contra los despidos de trabajadores por el coronavirus: "Más que despedir hay que acoger"

El Papa Francisco fue el entrevistado estrella de la última emisión del programa de Jordi Évole, llamado Lo de Évole, que se pudo ver este domingo noche en La Sexta.

El periodista entrevistó al Pontífice por videoconferencia, pues Francisco aseguró que sigue "trabajando normalmente", aunque ha suspendido las visitas en grupo.

La entrevista se centró en el tema del coronavirus y sus consecuencias entre la gente, por ejemplo, a causa del confinamiento. "Me preocupa la soledad, hemos tercializado la convivencia. A veces en familia comen juntos pero entre ellos no se comunican", decía sobre la sociedad de hoy en día.

Sin embargo, con el confinamiento "los padres empiezan a escuchar a sus hijos de otra manera, porque no pueden salir, tienen tiempo de reencontrarse", dijo, sin celebrar la causa en ningún caso. "Es triste que sea esta tragedia la que recupere la convivencia humana pero está siendo así", matizó.

La paralización de la economía mundial es algo que también preocupa al Papa, así como la forma en que las empresas están enfrentándose a ello: "Las soluciones concretas las tiene que buscar cada uno. Pero el 'sálvese quien pueda' no es la solución. Una empresa que despide para salvarse... no es una solución. Más que despedir hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria", opinaba el Sumo Pontífice.

Y aunque en el santoral hay muchos nombres, Francisco aseguró que en los sanitarios están "los santos de la puerta de al lado". Ellos, los trabajadores de la sanidad le enseñan "cómo comprometerse". Son los médicos, enfermeros y voluntarios "que tienen que dormir en las camillas porque ya no hay camas en el hospital y no puede ir a su casa, esa es la vida que están llevando", ponía de manifiesto.

El Papa ve en ellos a santos aunque "muchos no son creyentes, otros son agnósticos o llevan una vida de fe a su manera, pero en el testimonio... ves su capacidad de jugársela por el otro, aunque entre ellos haya muertos".

En estos momentos, con la dura prueba que estamos pasando, puede dudarse de la fe. "Alguna vez he dudado de la existencia de Dios, ahora no, he tenido mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios", reveló el Papa, que sin embargo aseguró que aunque el optimismo le "suena a maquillaje" sí tiene "esperanza en la humanidad, en los pueblos".

"Dios perdona siempre, nosotros a veces, la naturaleza nunca. La naturaleza patalea para que nos hagamos cargo de lo que está pasando", postuló Francisco, que sin embargo, lanzó un mensaje positivo: "Vamos a salir mejores. Menos, por supuesto, muchos quedarán en el camino y será duro, pero tengo fe", dijo el Papa.