Los niños confinados por el coronavirus echan de menos a sus amigos y a los abuelos, pero agradecen no madrugar 

Hemos preguntado a los menores de edad de las familias que hacemos 20Minutos qué es lo que más y lo que menos les gusta de esta inédita situación de aislamiento por el coronavirus. La conclusión es que echan de menos a sus amigos, y también a sus abuelos, quieren salir de casa, sentir el aire, aunque acatan su encierro convencidos de que es lo que toca Sí se les pide que busquen la parte positiva coinciden en no tener que madrugar para ir a clase.

Lo que les estresa, y así lo describen, son las tareas escolares online sin explicación previa de los docentes por el cierre de los colegios. Cuando más se divierten es cuando están jugando, sobre todo en familia. Entre lo nuevo que han descubierto estos días es que les gusta cocinar.

Los más pequeños están ahora mucho más encima de sus padres, dado que los tienen tan cerca, y los más mayores, como no podía ser de otra forma, andan preocupados por su futuro ante la incógnita de qué pasará con la selectividad.

¿Qué es lo peor y lo mejor de permanecer confinado en casa?

-Irati, 19 meses. Responde papá: "Lo mejor es que he aprendido a escalar y a jugar al escondite. Lo peor: cuando me subo en el carro (al que odiaba subirse) y lloro pidiendo salir a la calle".

-Gonzalo, 18 meses. Responde mamá: "Me estoy soltando a hablar una barbaridad, con esto de estar todo el día juntos y que yo no callo ni debajo del agua, y dicen mis padres que me estoy adaptando bastante bien. Pero lo poco independiente que era lo he borrado y solo quiero estar pegado a mis padres, particularmente a mi madre, de la que me he convertido en satélite".

"Tengo muchas ganas de ir a Cádiz para estar con mis abuelos y ya me han dicho que tendré que esperar un tiempo"

-Gonzalo (6 años): -Lo mejor: "Ahora tenemos más tiempo para estar con nuestros padres y jugar con ellos aunque tengan que trabajar en casa igual. Jugamos en la terraza al fútbol, pintamos, vemos películas y hacemos los deberes". -Lo peor: "Echo de menos a mis amigos del colegio aunque los vemos por la tablet y hablamos".

-Sofía (4 años). -Lo mejor. "Me lo paso muy bien haciendo de profesora con mi hermana pequeña y jugando con mis padres". -Lo peor: "Tengo muchas ganas de ir a Cádiz para estar con mis abuelos y ya me han dicho que tendré que esperar un tiempo".

-Gabriela (14 años): -"Lo mejor es poder levantarme y acostarme a cualquier hora y lo peor que los profes mandan demasiados deberes y echo de menos a mis amigas".

-Eneko (12 años): -"Lo mejor es que no hay clases y lo peor que no se puede salir de casa, obviamente".

-Inés (10 años): "Lo que más me gusta es tener mucho tiempo para hacer manualidades y dibujos. Lo que menos, no poder ver a mis primas, amigas y abuelos".

"Tenemos muchas tareas y nos las mandan por diferentes sitios, y es bastante estresante. Además, es un poco agobiante estar encerrado en casa todo el día. Pero lo bueno es que estamos más tiempo en familia".

-Belén (6 años): "Los que más me gusta es poder estar más con mis padres y lo que menos es no poder jugar con mis amigas del colegio, aunque al menos hablo con algunas con el móvil de mis padres".

-Ana (17 años): “Un aspecto positivo que encuentro de la situación actual es el descubrimiento de nuevas facetas y la reconstrucción de algunas amistades abandonadas u olvidadas. Por otro lado, pienso que el aislamiento ya es en sí mismo algo negativo, pero en nuestro caso lo que peor llevamos es el seguimiento de las clases de manera normal, aunque dispongamos de las nuevas tecnologías".

-Lucía (17 años): “Una de mis preocupaciones como estudiante de segundo de bachiller es que tendría que estar preparándome para el selectivo y los exámenes finales. Pero de todo lo malo se puede sacar algo bueno y en mi caso es que puedo leer libros, sacar otra vez la guitarra o estar un rato con la familia. Así también aprendemos a convivir y a superar un problema que nos afecta a todos”.

"Ahora mismo estoy viviendo como si fuera una película en la que se acaba el mundo, parece una invasión o algo así. Nunca creí que esto me fuera a suceder".

- Daniel (17 años): "Llevo muy mal no salir de casa durante tanto tiempo. Además hemos de hacer clases online y al estar en Segundo de Bachillerato me preocupa mucho qué pasará con la selectividad y mis exámenes finales, si nos lo retrasarán o qué harán". "Cosas buenas estoy descansando mucho y se me han anulado los parciales que estaban previstos justo para estos días. Además estoy cocinando bastantes dulces".

- Carlos (9 años): "Lo malo de estar aquí encerrado es que me aburro. La cosa buena es estar en familia, jugar con ellos a más juegos de mesa y ver más películas”.

-Lucía, (16 años): “Tenemos muchas tareas y nos las mandan por diferentes sitios, y es bastante estresante. Además, es un poco agobiante estar encerrado en casa todo el día. Pero lo bueno es que estamos más tiempo en familia, estoy jugando más con mis hermanos. Y también tengo un poco más de descanso y no me tengo que levantar tan temprano. Yo ahora mismo estoy viviendo como si fuera una película en la que se acaba el mundo, parece una invasión o algo así. Nunca creí que esto me fuera a suceder”.

-Blanca, (13 años): “Lo bueno de esta cuarentena es que puedo comistrajear cuando quiera. Y lo malo, que nos mandan muchos deberes en la escuela”

-Cristina, (11 años): "Una cosa buena es que estoy pasando mucho tiempo en familia y no tengo que madrugar. Lo malo es que no veo a mis amigos y no puedo entrenar" (hace rítmica)".

- Theo (6 años): Lo peor: "Que no me dé el aire de la calle". Lo mejor: "Que juego mucho más que antes".