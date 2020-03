Atacan a Gianmarco por su físico en las redes y Adara saca la cara por él

Adara está enamorada de Gianmarco desde que lo conoció en la casa de Gran Hermano y prueba de ello es, entre otras cosas, lo mucho que saca la cara por él en diversas situaciones.

Ambos, que viven juntos en Madrid desde que ella rompiera con Hugo Sierra, hacen muy a menudo vídeos en directo donde responden a las preguntas de sus seguidores.

En uno de los últimos, el italiano recibió el ataque de una de las personas conectadas y le decía que estaba gordo.

Gianmarco no le dio más importancia y lo dejó pasar, no así Adara, que lo defendió a ojos de todos. "Estás riquísimo, amor. ¿Ves este cuerpo?", decía tocando el torso de su pareja y mirando a cámara. "Pues es el que no vas a tener en tu vida", decía con dureza al o a la internauta.

Entonces, rendido a sus pies, Gianmarco la agarró fuerte y le dio un gran abrazo en re conocimiento a su defensa.