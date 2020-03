Terelu Campos se queda 'atrapada' en su casa ya vendida y con la mudanza paralizada por culpa del coronavirus

La crisis causada por la pandemia del coronavirus en nuestro país ha trastocado los planes de miles de personas. También de Terelu Campos, que ha sufrido un contratiempo respecto a un tema que parecía tener ya solucionado.

La hija de María Teresa Campos ha vendido su actual y lujoso ático y tenía previsto mudarse a su nuevo piso el próximo 30 de marzo, pero la situación se lo impide.

Así lo contó ella misma en Viva la vida. "Es inviable que me pueda ir la semana que viene", relató, por lo que no es posible que los nuevos inquilinos de la casa donde ella ahora está viviendo aún se muden ahí. "Tenía que abandonar la casa el 30 de marzo, pero estoy segura de que el matrimonio que ha comprado la casa, que no son españoles, entenderá la situación y, además, no querrán venir a Madrid", dijo.

Además, la complicada situación también ha afectado a su mudanza, prevista para la semana que viene. "Tengo en puertas una mudanza, pero ahora es inviable que pueda irme la semana que viene. Estoy haciendo limpieza de armarios, así cuando pueda hacerla tengo todo preparado".