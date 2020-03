Mar Torres, novia de Froilán, estalla contra los que la acusan de copiar contenido de las redes sociales

Hace unos días, Mar Torres, novia de Froilán, fue acusada de copiar a otra influencer, Anita Matamoros, el tutorial de maquillaje que compartió con sus seguidores para hacer más llevadero el aislamiento por la pandemia por el coronavirus.

Días después, ella misma ha salido al paso y ha estallado contra todos aquellos que la acusaron de hacerlo. "Yo no he copiado nada a nadie, no me interesa, soy natural, soy como soy. Para los que dice que copio un besito", asegura.

Además, ha dejado claro que piensa seguir compartiendo con sus seguidores todos los consejos de moda y belleza que le dé "la gana".

Prueba de ello ha sido uno de sus últimos vídeo en el que comparte los secretos y trucos que harán que saquemos el mejor partido del maquillaje.