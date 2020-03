Núria Marín: "Muchos municipios no disponen de material para proteger a sus trabajadores del coronavirus"

La Diputación de Barcelona recibirá esta semana la primera partida de material que ha comprado para proteger al personal de los servicios esenciales -policías locales, trabajadores de limpieza o asistentes sociales- y detectar rápidamente si se han contagiado del Covid-19 para poder aislarlos y que no contagien a los ciudadanos o a sus propios compañeros. Núria Marín es la presidenta de la Diputación de Barcelona.

¿Carecían de ese material los ayuntamientos?

En las reuniones permanentes que tenemos con los alcaldes hemos detectado que muchos municipios no disponen del material suficiente para proteger a los trabajadores municipales que están en esa primera línea de actuación. Desde la Diputación de Barcelona, con la autorización del Gobierno y de la Generalitat, estamos comprando material como por ejemplo 100.000 mascarillas o 16.800 trajes de protección, guantes o gafas para todo el personal de los servicios municipales.

Un material que se complementará con un kit para realizar las pruebas a los trabajadores con más riesgo. Se trata de medios de detección rápida del coronavirus para poder hacer la prueba a todo el personal que trabaja de cara al público en nuestros municipios y, si algún trabajador da positivo, poder aislarlo a tiempo para que no contamine a ningún vecino ni a los profesionales que trabajen a su lado.

Para atender a colectivos vulnerables como son los mayores, la Diputación de Barcelona ha ampliado el servicio gratuito de teleasistencia. ¿A cuánta población cubre?

La semana pasada activamos el sistema de teleasistencia, primero a los cuatro municipios que están confinados en la Conca d'Òdena, y ahora estamos ampliando este servicio a toda la provincia de Barcelona. Consiste en dar servicio más allá de las 90.000 personas que ya eran usuarias habituales, y añadir a 2.000 personas más de edad avanzada, que viven solas, y que hasta ahora no tenían este servicio de teleasistencia porque no se consideraba necesario.

En estos momentos todas estas personas cuentan ya con este servicio que supone tener un control permanente sobre cómo se encuentran, además de ser un espacio en el que pueden interlocutar en caso de necesidad. Es decir pueden desde hablar porque están solas, hasta solicitar cualquier cosa que necesiten.

Otro colectivo vulnerable son las familias con pocos recursos y que disponen de beca comedor. Según anunció la Generalitat, el importe se ingresará ahora en una tarjeta comedor que desde ayer reparten los ayuntamientos. ¿Cuentan con la infraestructura?

Desde la Diputación de Barcelona estamos dispuestos a colaborar con la Generalitat y con el Gobierno de España en todo lo que sea necesario en esta crisis, pero he de decir que hemos hecho llegar al Govern y al conseller de Educación, Josep Bargalló, que el sistema que han puesto en marcha no responde a la realidad que estamos viviendo. Me explico. En estos momentos la Generalitat pide un confinamiento total de Cataluña y en cambio propone el reparto de estas tarjetas comedor que implica que 160.000 personas tienen que salir de sus domicilios para recoger las tarjeta.

Además nos envían las tarjetas sin recursos ni personal, por tanto, hemos de ser los ayuntamientos quienes organicemos este reparto, cuando nuestro personal está dedicado a tareas de vigilancia, limpieza y apoyo a los ciudadanos. Entendemos que la llegada de estas 160.000 tarjetas comedor no ayuda a garantizar el confinamiento, ni tampoco responde al espíritu que desde las comunicaciones de la Generalitat se está realizando al pedir el confinamiento total de Cataluña.

Cómo se puede hacer el reparto.

Hay una forma muy sencilla, que ya se está realizando en otras provincias como es el caso de Alicante, que es una recarga telemática a los teléfonos de la familias becadas, Estamos hablando de una recarga de 40 euros inicial, que probablemente se tendrá que volver a incrementar porque los colegios no se podrán abrir de forma rápida, por tanto estas becas se alargarán en el tiempo.

Entendemos que todos los sistemas telemáticos y la tecnología están precisamente para ayudar en estas situaciones. Además las compañías telefónicas y los bancos se han puesto a disposición de las administraciones para aquello que sea necesario. Creo que hay mecanismos más eficientes y eficaces que no esta emisión de tarjeta monedero.

¿Prepara la Diputación de Barcelona una partida económica extraordinaria de ayudas para los municipios?

Sí, vamos a modificar el decreto que se aprobó hace unas semanas con motivo del temporal Gloria para ampliar los supuestos y que se puedan acoger los municipios a aquellas ayudas que consideren oportunas para hacer frente a esta emergencia por el coronavirus.

En este sentido, el jueves pasado solicité a la presidente de la Generalitat, Quim Torra, información sobre cuándo el Govern va a aprobar medidas extraordinarias y urgentes que aún no se han tomado y que parece que tendremos que esperar aún unos días.

El Estado ya ha aprobado ayudas y ahora le toca a la Generalitat. A partir de ese momento es cuando las administraciones locales podemos complementar las ayudas estatales y autonómicas. En ese sentido, la Diputación de Barcelona es la administración que da apoyo y ayuda a los municipios.