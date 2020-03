Company pide a Armengol "anticiparse a acontecimientos" y "dotar de más medios al personal sanitario"

Según ha informado Company en una nota de prensa, dicha petición se produce ante lo que ha calificado como "pasividad" y "falta de agilidad" del Estado para combatir la expansión del coronavirus.

Al respecto, Company ha considerado que el Govern, al igual que ha hecho la Xunta, debería reforzar el personal sanitario contratando a médicos internos residentes (MIR) que están en el último periodo de formación y finalizan en mayo.

Asimismo, ha pedido que el Govern acuda al mercado a comprar más material de protección para el personal sanitario, ante la demoradel Gobierno del Estado en repartir dicho material a las diferentes comunidades autónomas.

También ha opinado que el Ejecutivo de Armengol debería proveerse de pruebas de diagnóstico rápido para realizarse a quienes presenten síntomas y en aquellos centros donde existe "más riesgo". En este sentido, ha pedido que se realicen a los mayores de las residencias y al personal que les cuida.

"Es fundamental que nuestras autoridades se anticipen a los acontecimientos ante la pasividad y la falta de agilidad del Estado para abastecer a las CCAA con el material necesario para que nuestros profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo con la máxima protección posible y la mayor eficacia", ha señalado Company.

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Por otro lado, el dirigente 'popular' ha criticado que el teléfono de atención telefónica al que los ciudadanos deben llamar al tener síntomas no esté operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana.

"Este teléfono debería estaría estar operativo siempre en unos momentos tan críticos como los que estamos viviendo. No puede ser que haya ciudadanos que tengan síntomas y no haya nadie al otro lado de la línea telefónica. El coronavirus no entiende de horarios ni de ideas", ha reclamado.

RECLAMA "UNIDAD" FRENTE AL COVID-19

Por último, Company ha lamentado las manifestaciones realizadaspor la presidenta Armengol en una entrevista concedida a un medio de comunicación local, en las que, ha asegurado, culpaba de la situación actual los recortes en el sistema sanitario en etapas anteriores.

"Son unas declaraciones desafortunadas e injustas, que lejos de buscar la unidad de acción, parecen querer buscar culpables y desviar la atención del objetivo principal, que debe ser frenar la expansión del virus", ha dicho.

"Ahora es el momento de centrarnos en ayudar a los sanitarios, para que tengan los medios necesarios para hacer su trabajo. Ahí el PP siempre estará al lado del Govern. Armengol debe superar el partidismo de siglas y demostrar sentido de Estado", ha añadido Company, que ha reiterado el "agradecimiento a los profesionales que están luchando en primera línea contra el Covid-19 y a aquellos trabajadores que estos días están garantizando los servicios básicos al resto de la ciudadanía".