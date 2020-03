Alejandra Rubio ataca duramente a Rocío Flores y dice que no se cree la preocupación por su madre

De la mala -o, mejor dicho- inexistente relación que mantienen desde hace muchos años Roció Flores y su madre, Rocío Carrasco, mucho se ha hablado. Amigos de uno y otro bando se han posicionado y ahora le ha tocado el turno a Alejandra Rubio.

De todos es sabido que su familia, el clan de las Campos, son muy amigas de Rocío Carrasco, por lo que no parece extraño que ella se sitúe más cerca de ese bando que del contrario.

Eso se tradujo este sábado en Viva la vida, donde la joven colaboradora dio su opinión -y lo hizo de forma muy dura- sobre la reacción de la concursante de Supervivientes al no tener noticias de su progenitora cuando les comunicaron cuál era la situación que se vive en España a causa de la pandemia del coronavirus.

"Me parece alucinante que después de siete años, que han pasado muchísimas cosas por las que también se hubiera preocupado por su madre y no lo ha hecho, que ahora monte este show para ganar un poco de tele y que se siga hablando de este tema", afirmó tajante Rubio.

"Puede que sea una reacción de miedo, pero no me creo nada ya"

"Puede que sea una reacción de miedo, pero no me creo nada ya", concluyó.

Además, la nieta de María Teresa Campos cree que Rocío Flores no tiene por qué mandarle ningún mensaje a su hija. "Si estuviera mal, su hija va a ser la primera en enterarse. Creo que es algo innecesario, no se ha hecho en estos años ni se debería hacer ahora, cuando salga de Supervivientes me gustaría que hablasen pero ahora no es el momento", aseguró.