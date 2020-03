El sindicato de veterinarios de Asturias considera "un grave riesgo" mantener el mercado de ganado de Siero

Así lo apuntan desde el sindicato profesional después de que esta semana el Ayuntamiento de Siero decidiera mantener la actividad en el Mercado Nacional de Ganados conforme a las directrices fijadas por los órganos competentes y respetando, escrupulosamente, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Desde el Consistorio, y contando con la recomendación de las diferentes administraciones, se adopta esta medida "buscando que no se produzca desabastecimiento alimentario de producto cárnico", sostienen desde el Ayuntamiento.

Además, el Ayuntamiento señalaba que está restringida la presencia a profesionales y se garantiza el cumplimiento de las directrices de prevención con material de seguridad y la presencia de la Policía Local.

No obstante, desde Sivepa respaldan a los veterinarios que piden que no se celebre el mercado "al no ser necesario para el abastecimiento de alimentos y favorecer contagios por SARS-CoV-19 en el Principado".

"Ni celebrar los mercados es necesario para mantener la cadena alimentaria, ya que los animales pueden ir directamente a su destino sin pasar por una concentración, ni el movimiento de los terneros mamones es necesario para el abastecimiento de alimentos, pues retrasar un mes o más su entrada en cebadero no afecta a dicho abastecimiento", dicen en nota de prensa desde el sindicato.

Además, inciden en que "es cierto que puede suponer un problema y un gasto mantenerlos en las explotaciones, pero estos días todos los sectores asumen esfuerzos extraordinarios por el bien común, no sólo el ganadero". "Mover animales no imprescindibles para la cadena alimentaria de inmediato, implica contactos innecesarios de vehículos, personas y animales, con el riesgo que conlleva", añaden.