El alegato del gran Wyoming a favor de la sanidad pública

El Gran Wyoming ha intervenido este sábado en directo en el programa laSexta Noche para anunciar la vuelta de las emisiones de El Intermedio, a partir del próximo lunes a las 21.30h, que se realizarán desde casa debido al decreto de estado de alarma por la crisis del coronavirus.

"El teletrabajo es más duro que el trabajo normal. A nivel técnico, es complicado hacer el programa", ha explicado el cómico. "Desde que estuve detenido 48 horas, no he pasado tanto tiempo encerrado. Yo ya no me aburro, tengo mucho que estudiar y leer", ha continuado.

El presentador de El Intermedio también ha aprovechado la conexión en directo en horario de máxima audiencia para mostrar su opinión sobre la crisis sanitaria actual.

Reflexionar sobre las causas de esta situación

El humorista ha recalcado que aunque no es el momento de exigir responsabilidades ante la crisis sanitaria actual, si es necesario reflexionar por qué se ha llegado a esta situación. Por ello, destaca, "es el momento de hacer un pacto nacional por la sanidad, así nos quitamos las máscaras para saber quién está a favor y quién está en contra de la privatización de la sanidad".

Estas declaraciones le han llevado a mantener un tenso enfrentamiento con el médico de familia y secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, que se encontraba en plató, sobre los recortes en sanidad. "Estoy haciendo un discurso en defensa exclusivamente de los profesionales para que esto no sea sólo un aplauso y el lunes nada. El aplauso para siempre", ha argumentado el gran Wyoming.

Alegato en contra de los recortes en sanidad

En relación a los recortes en sanidad pública, el presentador ha mencionado que "no hay que quitar camas ni cerrar plazas, sino incrementarlas como demanda la sociedad, así, en situaciones de emergencia como esta, estaríamos mejor".

"Es muy grave lo que está pasando, pero saquemos consecuencias y saquemos algo bueno de todo esto. Un pacto para que no tengamos más recortes en la sanidad. La media europea es un 7,5% del PIB, nosotros estamos bastante por debajo de eso", ha indicado.

También ha aprovechado para apelar a la "responsabilidad de los votantes" y a conocer la riqueza del sistema sanitario español. "Nunca más recortes en sanidad pública", ha finalizado.