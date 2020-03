Fernando Simón reaparece y pide disculpas por tener la prueba por coronavirus más rápido que los demás

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), reapareció este domingo en rueda de prensa tras su ausencia del sábado ante la sospecha de que pudiera haber contraído el coronavirus.

Simón pidió disculpas por haber sido objeto de la prueba antes que el resto de la ciudadania.

"No es agradable que personas que están esperando la prueba tres o cuatro días, a mí me la hayan hecho con mayor rapidez, no es lo que más ilusión me hace, entiendo que en estos momentos es lo que tiene que ser", afirmó el director del CCAES.