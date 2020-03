En marcha los trabajos de preparación y allanamiento del terreno para ubicar los hospitales de campaña

Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en la comparecencia diaria para dar cuenta de la evolución de la crisis sanitaria.

Barceló ha detallado que se están llevando a cabo trabajos previos en los espacios donde se van a ubicar los hospitales de campaña, que comprenden el allanamiento del terreno y la preparación para hacer la instalación y ha calculado que el tiempo en que empezará esa instalación "puede variar entre 10 u 11 días".

En esta línea, ha incidido en que han sido los técnicos, de acuerdo con los departamentos de salud donde van a ir ubicados, los que han buscado el espacio adecuado "porque tienen que estar muy próximos al centro hospitalario, para usar los recursos humanos del hospital" y contar con sus sinergias.

En València, con 500 camas, estará en terrenos de La Fe; en Alicante, en el mismo recinto del General, donde ha afirmado que están intentando "salvar algunas cuestiones con los técnicos del propio centro" y en Castelló también en el General, por las mismas razones.

Barceló, que ha confirmado que ya se está empezando a derivar a algún paciente de la pública a la privada, aunque no haya relación con un contagio de coronavirus, ha explicado que este sábado se constituyó el Comité de Coordinación de las Unidades de Cuidados Intensivos, órgano encargado de controlar y disponer de todos los recursos de las UCI en toda la Comunitat Valenciana, ya sea de hospitales privados como públicos, y con la participación de la Sociedad Valenciana de Ciudadanos Intensivos, aunque se podrán incorporar nuevos miembros.

La consellera ha explicado que serán los miembros del comité de UCI creado los responsables de gestionar todos los recursos que se destinarán a estas unidades "para tener coordinación de las tres provincias y todos los recursos".

Asimismo, la consellera no ha podido facilitar datos ni porcentaje de las personas que se han recuperado del coronavirus tras estar en la UCI, aunque ha confirmado que "alguna hay" y ha destacado que cuando se disponga del informe de ese comité ya se dará cuenta de esta información y también del conjunto de capacidad de las UCI, que contarán con los actuales recursos propios, los de la sanidad privada y la incorporación de nuevos espacios que se están habilitando.

Barceló también ha afirmado que, por el momento, no se ha previsto concentrar o centralizar las urgencias o ingresos pediátricos en algún centro para evitar exposición de niños o padres. "No tenemos contemplada esa posible medida; más adelante podría ser", ha dicho, y ha pedido esperar a la información que puedan proporcionar los especialistas sobre esta cuestión.

TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Por otra parte, la consellera ha explicado que remitirán al Ministerio de Sanidad cuántos tests de diagnóstico rápido se van a necesitar y ha asegurado que dispondrán "de todos los que sean necesarios" aunque, de momento, están "a la espera de cuándo nos comuniquen la fecha en que nos van a llegar".

En este tema, Barceló ha indicado que están "anticipando la planificación" de donde se llevarán a cabo y la logística necesaria "para tener todo preparado para cuando lleguen". Sobre el uso de estos instrumentos por parte de otras comunicades autónomas, ha señalado que algunas lo que está utilizando son los PCR de los que hacen uso en esta autonomía hasta el momento y que "no son rápidos" mientras que otras pueden estar usando test que "a lo mejor no son los definidos por el Ministerio o que no son los que el Ministerio ha centralizado la compra".

Mientras llegan los que confirman o rechazan si se trata de un caso en un tiempo de entre 15 y 20 minutos, "estamos preparando la logística de cómo y dónde para tenerlo planificado cuando dispongamos de ellos", ha concluido.