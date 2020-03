La pesca gallega afronta una situación "inviable", mientras el rural lidia con trabas para producir

En conversación con Europa Press, el presidente de las cofradías gallegas y patrón mayor de Ribeira (A Coruña), José Antonio Pérez Sieira, avisa de la situación "complicada". "El sector mucho más no va a resistir", sentencia.

A modo de ejemplo, lamenta que "bajaron muchísimo los precios" en el "pescado que más se come en las casas" como el jurel, congrio, maragotas o pintos, entre otros. Apunta que se esperaba una caída "importante" en especies más vinculadas a la restauración como sargo, lenguado o rodaballo, pero "no se contaba" la bajada de las que tienen un consumo más habitual.

En cuanto al marisqueo, la situación es todavía peor, pues especies como el percebe, almejas o erizo están "paradas" en rías enteras como la de Arousa "al no haber" ni restaurantes ni bodas ni eventos, resalta el presidente de la Federación Galega de Confrarías.

"El marisqueo ya nada, es inviable; pero en la pesca si sales a la mar y no cubres gastos es mejor amarrar el barco y quedarse en tierra", reflexiona. Con todo, subraya que se está manteniendo el abastecimiento de supermercados.

La Asociación Mulleres do Mar de Arousa y la cofradía de Vilanova de Arousa informan de que las 1.300 mariscadoras a pie de la ría, la mitad de Galicia, "están optando por quedarse en casa", pese a tener permiso para mantener su actividad, debido al descenso "considerable" de la demanda.

El Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) Ría de Arousa destaca que, en cambio, hay una "importante" actividad en conserveras por la elevada demanda de este tipo de producto para las cuarentenas, aunque existen "contrastes". Algunas empresas hacen turnos dobles, mientras la presidenta de la Asociación de Produtores Mexilloeiros de Rianxo (Aspromeri), Dolores Gómez, sostiene que los pedidos han bajado por la pandemia y porque esta es una época de desove.

"DIFÍCIL" SEGUIR PROTOCOLOS EN BARCOS

Además, Pérez Sieira resalta que en los barcos "es mucho más difícil" garantizar los protocolos de higiene contra la epidemia, con "dos o tres hombres" en barcos de cinco metros de eslora. "No estamos seguros, la gente tiene mucho miedo", relata.

Precisamente, el Gobierno gallego ha pedido al Ejecutivo central que habilite ayudas directas e indirectas para el complejo mar-industria con el objetivo de superar las dificultades derivadas de la alerta sanitaria actual y la modificación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para optimizar el uso de sus recursos.

Si se toman como referencia los tres primeros días laborables desde la entrada en vigor del estado de alarma, las ventas en lonjas gallegas se desplomaron hasta unos 300.000 kilos, lo que supone cinco veces menos que los 1.600.000 kilos que hubo en tres días similares laborables de mediados de marzo de 2019.

Al respecto, Pérez Sieira aclara que parte de ese descenso se debe también a que muchos barcos del cerco, que "descargan muchísimos kilos", se marcharon a Asturias y País Vasco para llevar a cabo la campaña de la caballa.

LAS PROBLEMÁTICAS EN EL RURAL

La otra cara del sector primario en Galicia es la de agricultores y ganaderos, que mantienen su actividad a pleno rendimiento para garantizar el abastecimiento, si bien los productores se encuentran con diferentes problemáticas.

En declaraciones a Europa Press, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, remarca que "el 100% de las explotaciones siguen en activo". Considera que no se incrementa el consumo, sino que hay un alza de la demanda "por acopio". Así, se trabaja con las "máximas garantías sanitarias" en favor de la salud de los productores, pero también para "no ser fuente de propagación" a la sociedad.

Además, llama la atención acerca de que no se va a usar esta alarma sanitaria para "especular" con los precios. "No vamos a aprovechar esta circunstancia para corregir un problema de precios", puntualiza.

De tal forma, pide que se prorroguen de forma "transitoria" los miles de contratos lácteos en Galicia que se tenían que renovar antes del 31 de marzo. Defiende que su negociación anual se realice cuando acabe el estado de alarma y no se aproveche esta situación para hacer contratos a la baja.

El responsable de Unións Agrarias lamenta las "muchas dificultades" que se encuentran agricultores y ganaderos con agentes de la Guardia Civil y Policía para poder desempeñar su trabajo normal en el trasladado a explotaciones, ya sea a pie o en tractores. Critica las "interpretaciones sesgadas" que ya han creado trabas a viticultores de zonas como Cambados y Ribadavia en sus desplazamientos.

En esta línea, la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, apela a que haya una "racionalidad" en la aplicación de las restricciones de movilidad en el rural para poder acceder a las fincas, ya que "se toman medidas pensando en las ciudades" con "una desconexión grande" de lo que ocurre en el campo.

Recuerda que la mayoría de los productores "no tienen la finca pegada a su casa" y no por eso "van a dejar morir a los animales", por lo que se demanda que se tengan en cuenta "las especificidades" del rural. "¡Parece que no se conoce el país!", reprocha.

"No hay transportes colectivos, hay mayores con necesidad, animales que cuidar y hay que plantar cultivos; tiene que haber otras maneras", opina. "Mi impresión es que el problema no es tanto la norma, sino la interpretación de la norma", apostilla Vilalba.

La responsable del SLG reclama que se permitan los mercados de proximidad para que se puedan vender los productos perecederos a nivel local -petición trasladada por la Xunta al Gobierno-. A esto se une que los mataderos comienzan a estar "saturados" debido al alza de la demanda.

El sindicato agrario pone el foco sobre "la importancia" del autoconsumo en este momento en Galicia, el lugar con las pensiones más bajas del Estado, y ante los escasos recursos existentes en la actualidad.

SUMINISTRO GARANTIZADO DE INSUMOS

Por su parte, el decreto del Gobierno garantiza el suministro de insumos agrícolas. Agroval es una empresa de O Porriño (Pontevedra) dedicada a la distribución y comercialización de productos fitosanitarios y fertilizantes que estos días registra ventas "algo por encima de lo habitual".

Según explica a Europa Press el administrador de Agroval, Brais Llopis, esta es "época alta", debido a la venta de fitosanitarios para la viña, que "está empezando a brotar". Por ello, "hay algunos clientes como bodegas o cooperativas que están encargando más producto por miedo a futuras restricciones".

Por el momento, tiene "garantizado" el abastecimiento, aunque nota "algo más de lentitud". "Los proveedores me dicen que se debe a que las cadenas de producción y logística se están repartiendo por turnos el trabajo para evitar contagios", señala.

Sobre las medidas de higiene que se siguen en Agroval, Llopis remarca que tanto en oficina como en almacén se están utilizando guantes y se guardan las distancias recomendadas, unido al uso de mascarillas para los repartos. "En la tienda instalamos una barrera ante el mostrador, además de intentar que no se junten más de dos clientes al mismo tiempo dentro de la misma", asevera.