Albert Rivera se enzarza con una tuitera por el discurso de Pedro Sánchez

Este sábado, Pedro Sánchez comparecía ante los medios por tercera vez desde que se decretara el estado de alarma en todo el país. Algunos ciudadanos respondían con críticas en las redes sociales, por el hartazgo que sienten de que la situación no evolucione, entre ellos Albert Rivera.

El exlíder de Ciudadanos regresaba a la polémica tras escribir en Twitter: "Este discurso de media hora del presidente del Gobierno, ¿qué ha aportado, exactamente?". Los usuarios han reaccionado enseguida a su publicación, con bromas y reproches hacia su carrera política. Incluso, llegando a discutir con una tuitera.

Este discurso de media hora del presidente del Gobierno, ¿qué ha aportado, exactamente? 🤔 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 21, 2020

"Y tú quién eres??", le respondía esta usuaria, haciendo referencia a la desaparición de Ciudadanos en los resultados de las últimas elecciones. Él parece que la bloqueó tras contestarle: "No sé... dímelo tú que eres la que me sigues a mi... Pero no te preocupes que ya te ahorro el trámite. Hasta luego".