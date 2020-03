La2 y Clan TV emiten desde el lunes clases de Primaria y Secundaria para suplir el cierre de colegios por el coronavirus

El lunes que viene, 23 de marzo, la La2 y Clan TV empezará a emitir una programación especial con clases de distintas materias para los alumnos de Primaria y Secundaria que se encuentran en casa tras el cierre de los colegios por el coronavirus. Las parrillas del segundo canal de televisión de RTVE y de su canal infantil se han remodelado para ofrecer clases de Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua o Idiomas entre entre 9 y 14 horas para alumnos de 6 a 16 años.

Aprendemos en casa es el nombre de una iniciativa coordinada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y RTVE para intentar que los alumnos y alumnas que ahora no pueden ir al colegio no pierdan el ritmo del curso. En particular, está dirigida a niños y jóvenes en situación más vulnerable, miembros de hogares que no tienen ordenador para seguir la formación por Internet o acceso a la Red.

Por eso, se ha considerado que la televisión es el medio que llega a casi la totalidad de la población y Educación y RTVE han llegado a un acuerdo para emitir en La2 y en Clan TV, el canal infantil, materias educativas durante cinco horas diarias.

Clases en La2 Ministerio de Educación y Formación Profesional

Según ha informado el Ministerio de Educación este sábado, además de contenidos relacionados con las áreas de conocimiento se trabajarán también competencias emocionales para mejorar la convivencia familiar y hacer más eficaz y ameno el proceso educativo. Cada bloque temático incluirá contenidos que refuercen la actividad física, la lectura, los valores solidarios, la educación emocional o que estimulen la curiosidad, entre otros objetivos.

Según la ministra de Educación, Isabel Celaá, esta iniciativa busca que "no dejar a nadie atrás" y que "ningún alumno o alumna pierda el curso por esta situación excepcional que estamos viviendo”. Sobre los contenidos para gestionar emocionalmente el confinamiento, Celaá ha apuntado que "también es imprescindible no generar más ansiedad en las familias ni en los alumnos y alumnas de la que ya provoca la situación de confinamiento”.

Clan para Primaria y La2 para Secundaria

El programa de emisiones se ha dividido por materias, franjas de edad y también por canales. Por el canal infantil de RTVE, Clan TV, se emitirán las clases destinadas a los más pequeños, a alumnos de entre 6 y 12 años, de Primaria.

Los lunes habrá Matemáticas; los martes, Ciencias Sociales; los miércoles, Educación Artística y/o Educación Física; los jueves, de Lengua e idiomas, y los viernes, de Ciencias Naturales.

La2 emitirá contenidos de Secundaria, con el mismo orden de materias que en Clan TV, pero a horas más tardías, entre 11 a 12 horas para estudiantes de 12 a 14 años, de , y en el mismo orden de materias por día de la semana que en los casos anteriores, entre las 12:00 y las 13:00 horas; y los de 14 a 16 años, en la siguiente franja horaria, de 13 a 14 horas.