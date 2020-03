PNV propone a Bruselas financiar el cese de la actividad pesquera y permitir ayudas al almacenamiento

Ambas iniciativas requieren "movilizar presupuestos adicionales y propiciar modificaciones urgentes de la legislación comunitaria" que regula las actividades que pueden ser apoyadas desde Bruselas, por lo que figurarán en el pleno extraordinario que celebrará el jueves el Parlamento Europeo.

En un comunicado, Bilbao ha calificado de positivo que la Comisión Europea haya realizado "una consulta realmente capilar" de las medidas que deben adoptarse en el propio sector. "Me consta, ha subrayado, que muchas organizaciones, cofradías de pescadores, etc., han recibido la invitación del ejecutivo comunitario para enviar sus propuestas y puntos de vista. Una gran iniciativa que tengo que aplaudir no porque no se esté haciendo en otros sectores sino porque en este caso ha conseguido llegar hasta la base", ha señalado.

A su juicio, son tres las iniciativas que, a corto plazo, "pueden ayudar a aliviar la situación de un sector muy castigado por los efectos de la alerta sanitaria". La primera sería propiciar que Bruselas modifique los límites temporales que permiten financiar "las suspensiones temporales de actividad en el sector" y que en este concepto "se incorporen pesca extractiva y acuicultura".

Para la eurodiputada, los ceses de actividad "deben incluir a toda la cadena de valor del sector, desde la actividad extractiva hasta la transformación y comercialización". "Las ayudas deben extenderse también a los comercializadores a pequeña escala y promover para ahora y en el futuro cadenas alternativas de distribución", ha indicado.

Otro de los objetivos planteados es el de "permitir que se financie el almacenamiento y congelación de las capturas que no se han podido vender y que no se pueden perder". "El almacenamiento no es una solución definitiva, pero en esta coyuntura es fundamental. Por eso pedimos que se incorporen estas operaciones entre las elegibles en el Fondo Europeo para la pesca", ha explicado.

El PNV también aboga por que "el nuevo marco mental" con que debe aplicarse el Fondo Europeo para la Pesca "reconozca el papel de las organizaciones de productores y su posición en la comercialización" porque "su papel es fundamental para el funcionamiento de un mercado que reparta mejor la cadena de valor entre todos los actores del sector". Este apoyo, según Bilbao Barandica, debe "extenderse también a medidas de marketing".

Estas aportaciones han sido incorporadas a una batería de propuestas remitidas a la Comisión desde el grupo en el que se integra el PNV en Bruselas, Renew Europe, que además "incide en cuestiones más generales y de medio plazo".

Para la diputada jeltzale en le Eurocámara, "no va a bastar solo con que las ayudas estén disponibles". "Va a ser muy necesario que se aligere la burocracia y se tramiten y lleguen a los beneficiarios con rapidez. Ello va a exigir una profunda revisión de los procesos de tramitación y va a exigir que la consigna funcione en todos los estados miembros", ha indicado.

Izaskun Bilbao ha insistido en que se debe "ampliar los umbrales de las ayudas 'de mínimos' a los sectores de la pesca, acuicultura y transformación e insiste en la necesidad de que la gestión de los programas de ayuda sea rápido".

Ello implica, ha añadido, que la Comisión "obre con flexibilidad en la clasificación de las ayudas de estado que se refieran a la pesca". El ejecutivo comunitario ya ha adelantado que, probablemente, el umbral se eleve desde los 30.000 euros actuales a los 120.000.