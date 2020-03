Los trucos de los trabajadores de Mercadona para hacer la compra durante la cuarentena por el coronavirus

Los supermercados en España están siendo uno de los puntos neurálgicos de la crisis del coronavirus. Desde que la epidemia empezó a propagarse, escenas de largas colas, estanterías vacías y la sombra del desabastecimiento han sido temas recurrentes. Ir a la compra es uno de las pocas actividades que puede hacer cualquier ciudadano y Mercadona, la principal cadena española de supermercados, es un importante actor en este contexto. El Huffington Post ha contactado con empleados de la firma y ha recabado algunos trucos para hacer una compra eficientedurante el confinamiento del estado de alarma.

1. A partir de las 14.30 horas hay menos gente. Según los empleados, desde la hora de comer hasta pasada la hora de la siesta, es el momento del día de menos afluencia de clientes. En general por la tarde hay menos gente.

2. La peor hora, la primera. A las 9:00 abren los supermercados y es cuando mayor afluencia hay de público, porque es cuando está todo repuesto.

3. Los estantes llenos, a primera y última hora. Según los trabajadores de Mercadona, los camiones suelen llegar al empezar o al acabar el día, y los productos se colocan tan pronto se reciben, sin pasar por el almacén. Por eso, se pueden encontrar estantes llenos antes del cierre.

4. Peor los fines de semana. Viernes y sábados son peores días para hacer la compra, antes y después del confinamiento.

5. Si no encuentras un producto, vuelve al día siguiente. Los trabajadores de Mercadona explican que si vas buscando una cosa concreta y no la hallas, lo más probable es que no se reponga en todo el día.

6. Menos productos especiales. Ahora se están centrando en productos de primera necesidad y hay menos variedades de alimentos.

7. Yogures. Ahora sólo hay naturales o de sabores, nada de griegos con chocolate o yogures con nueces.

8. Sin claras de huevo. Uno de los productos estrella de Mercadona no se ve en las estanterías durante el confinamiento.

9. El pan, por la mañana. Antes se hacía pan durante dodo el día, pero ahora suele hacerse por la mañana. Si por la tarde ya no hay pan, hasta el día siguiente no se vuelve a hacer.

10. No hay panes especiales. Si antes había 28 referencias de pan, ahora sólo se están haciendo cuatro.

11. No hay bollería autoservicio. Por razones sanitarias, las panaderías y bollerías autoservicio están cerradas.

12. Guantes, jabón, alcohol... Los productos sanitarios o desinfectantes directamente no se venden ni se van a vender.

13. Productos frescos. La frutería, la carnicería y la pescadería reciben producto a diario y están bien surtidos, sin problemas de desabastecimiento.

14. No hagas compras gigantes. Lo que ves en las estanterías es probablemente lo que hay para ese día en ese supermercado, así que si te lo llevas todo, dejas a los demás sin nada.

15. No hay que dejarse llevar por el pánico. Los supermercados no están desabastecidos ni van a cerrar.

16. Paciencia, todos los productos vuelven. Poco a poco, se van recibiendo referencias que habían pasado a segundo plano. Según los empleados contactados por El Huffington Post, calculan que en unas dos semanas haya ya de todo, porque las compras compulsivas de los días anteriores ya no se producen.

17. Limpia todo cuando llegues a casa. Además, recomiendan el uso de guantes para hacer la compra.