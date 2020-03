Institucions valencianes criden a guardar tres minuts de silenci des de casa pel crim masclista a Almassora

"L'estat d'alarma actual impedeix les concentració, per la qual cosa les institucions vos conviden a guardar tres minuts de silenci demà a les 12 hores des de cada casa, centre o lloc en què ens trobem", han difós a través de xarxes socials.

El propi president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat el seu rebuig a aquest últim crim en Twitter: "No ens podem permetre com a societat ni un crim masclista més. Ara hem d'estar més units que mai davant de la violència de gènere i la situació actual provocada pel Covid-19. La Generalitat reforça l'atenció per a derrotar aquesta barbàrie".

Des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix Mónica Oltra, també s'ha mostrat "tot el rebuig i condemna" a l'assassinat, convidant a recordar les víctimes de violència de gènere en eixos tres minuts de silenci des del lloc en què es trobe cada ciutadà, davant la impossibilitat de convocar concentracions.

També l'Ajuntament d'Almassora va a respondre davant l'ocorregut: aquest dissabte al migdia sonarà el Rèquiem de Mozart des del balcó de la casa consistorial en senyal de dol per l'assassinat masclista.

"El confinament no permet un homenatge a l'ús, però podem guardar un minut de silenci des de balcons i finestres. Junts, en la distància", ha subratllat el consistori.

La Diputació de Castelló ha mostrat, així mateix, la seua "més rotunda condemna" davant aquest assassinat i ha reclamat accions de prevenció davant el confinament pel coronavirus.

Aquest divendres un home que suposadament ha matat la seua parella de 35 anys a Almassora (Castelló) davant dels dos fills menors de tots dos s'ha entregat davant la Guàrdia Civil i ha confessat els fets.

La Delegació del Govern ha recordat que la dona assassinada en aquesta localitat de Castelló és la tercera víctima de la violència masclista en el que va d'any a la Comunitat Valenciana. En tota Espanya, el nombre de dones assassines per violència de gènere en el que va d'any ascendeix a 17.