Coronavirus.-Arquebisbat de València assisteix per telèfon per a previndre conflictes matrimonials davant el confinament

Des de l'inici del seu funcionament, fa tres anys, el SAMIC porta identificades un gran nombre de famílies, una gran part d'elles amb fills, que per les seues circumstàncies són més vulnerables i que seran objecte de la primera actuació en aquests moments de confinament que vivim, ha informat l'Arquebisbat en un comunicat.

Davant les circumstàncies excepcionals de confinament per la pandèmia del coronavirus, el vicari judicial i director del SAMIC, Jorge García Montagud, ha explicat que l'activació del servici busca "previndre majors conflictes matrimonials i familiars, realitzar un maneig adequat del malestar inherent a la situació de confinament i les seues conseqüències, tractant de mitigar l'impacte sobre els fills i altres familiars vulnerables".

El SAMIC posarà a la disposició de totes les persones que hagen sigut ateses en el Tribunal Eclesiàstic de València un telèfon i una tasca d'assistència totalment gratuïts. L'activitat d'aquest servici es treballarà simultàniament en dos vies: la primera, de forma proactiva, realitzant per part dels propis experts del servici cridades d'acompanyament als seus usuaris actuals.

La segona via de treball serà posar el servici a la disposició de totes les persones i famílies que hagen sigut ateses pel Tribunal Eclesiàstic durant aquests anys, tant per haver necessitat assessorament, com per haver participat en processos matrimonials canònics davant el Tribunal Eclesiàstic de València.

Estarà actiu en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, en el telèfon 619 420 973. Després de cridar el telèfon facilitat, i donades les circumstàncies actuals, la persona rebrà la resposta a la seua necessitat d'acompanyament psicològic o espiritual a través de via telefònica per iniciativa de l'especialista assignat.

El director ha assenyalat que "aquesta atenció està coordinada per professionals altament qualificats en conflictes matrimonials i familiars, i realitzen una tasca multidisciplinària incloent, psiquiatres, psicòlegs, antropòlegs, juristes i sacerdots, amb gran experiència en pastoral familiar".

Des del seu inici fa tres anys, aquest servici pioner a Espanya ha triplicat el nombre d'atencions. El SAMIC, després del fracàs del matrimoni, ajuda des de l'acompanyament i mediació per a poder atendre moments de crisis o situacions de dolor, en les diferents fases del procés de nul·litat matrimonial canònica, així com per a l'acompanyament a una nul·litat pacífica i fomenta la cohesió familiar.