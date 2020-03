Coronavirus.- Intersindical dona la seua subvenció pública a programes d'assistència sanitària i col·lectius vulnerables

Així, conscients que les finances de la Generalitat Valenciana "estan en una situació de debilitat" que "dificultarà enormement la seua capacitat per a destinar recursos extraordinaris davant de la crisi", el Secretariat Confederal d'Intersindical, on estan representats tots els sindicats que la integren (STEPV, STAS, Intersindical Salut, STICS, STM, CAT, TUC, OSUT, SF-Intersindical) ha decidit per unanimitat renunciar a la subvenció de la Direcció general de Treball.

En un comunicat, el sindicat ha indicat que encara que es tracta d'una quantitat que "no és significativa davant les necessitats del moment actual", si se sumen aportacions modestes del conjunt de la societat civil "la contribució pot ser important, més en un moment com aquest en què qualsevol ajuda és bona".

A canvi d'eixa cessió demana a Hisenda que se certifique la transferència de crèdit que corresponga a Intersindical del programa en el qual es troba al programa d'assistència sanitària o de servicis socials que el Consell considere més necessitat de recursos.

"La situació de crisi sanitària i social que estem vivint requereix que tots col·laborem en la mesura de les nostres possibilitats i que la solidaritat siga el motor de cohesió social que ens permeta superar la situació", ha agregat Intersindical.