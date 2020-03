Así vive Carmen, una enfermera con una cuarentena especial al vivir con su madre anciana

La cuarentena impuesta en España tras decretarse el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus no es igual para toda la población. Trabajadores sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o cajeros y dependientes deben tomar mayores medidas de prevención para impedir el contagio.

Este es el caso de Carmen, enfermera en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La mujer, que vive con su madre de 94 años, tiene que tener más precaución dado que su madre pertenece a uno de los grupos de riesgo del Covid-19.

Por eso, al llegar a casa lo primero que hace es quitarse los zapatos y desinfectarlos con lejía. Inmediatamente después se ducha para evitar una posible propagación del virus. Además, también tiene guantes en un cajón de la entrada que utiliza para salir a comprar por lo que tiene que tomar más medidas.

"No le doy besos, nos saludamos como si queramos indios. Siempre que ella quiere darnos besos le decimos que no es posible", explica Carmen. "Yo tengo más posibilidades de contagiarme".

Silvia y su marido Javier también están muy concienciados, por lo que procuran no salir de su casa a no ser que sea estrictamente necesario. Se aseguran de tomar todas las medidas de prevención posibles como lavarse las manos varias veces al día o tratar de no tocarlos botones del ascensor son algunas de las precauciones que siguen para evitar contraer el coronavirus.

"Me lavo las manos 20 o 30 veces al día", dice ella. Por su parte, Javier, que se ha adherido a la modalidad de teletrabajo asegura que aún "estoy adaptándome a esta situación".