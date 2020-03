Consubal critica "trabas" y "dificultades" de aerolíneas a la hora de reclamar devoluciones y cambios

Según ha opinado el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, en una nota de prensa, "la actitud de aquellas compañías que se están limitando a ofrecer un cambio de fecha o un bono para utilizar antes de final de año es inadmisible".

Al respecto, ha destacado que "son muchos los consumidores que tenían un vuelo con motivo de algún acto o evento concreto que ha sido cancelado y por lo tanto han tenido que anular su vuelo y no les interesa ni cambio de fechas ni un bono puesto que no tienen previsto volar a corto plazo, sin embargo, las compañías no dan la opción de reembolsar el importe".

CONSUMIDORES DENUNCIAN "DIFICULTADES" PARA CONTACTAR CON COMPAÑÍAS

Asimismo, ha destacado que los consumidores están denunciando las "dificultades" para contactar con las compañías, "especialmente" por teléfono, lo que está dificultando "aún más" estos problemas. También el tener que hacerlo a través de teléfonos de atención al cliente de tarificación especial.

Consubal ha remitido esta información a la Directora General de Consumo y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), a quien ha pedido que "tome cartas en el asunto" para intentar solucionar este"grave" problema.