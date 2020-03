Coronavirus.- Més de 350 identificats i 16 sancionats a Paiporta per incomplir mesures de l'estat d'alarma

Membres del cos han establit controls policials en punts clau de la localitat i patrullen pels carrers de la localitat per a fer complir les mesures de contenció del contagi del virus, segons ha indicat l'administració local en un comunicat.

L'Ajuntament de Paiporta ha recordat a tota la població que la mobilitat està restringida als següents supòsits: adquisició d'aliments, assistència a servicis sanitaris, anada i tornada del lloc de treball, assistència a persones majors o dependents, desplaçaments a bancs i repostajes en gasolineres i passejos a gossos, sempre per l'entorn a casa i pel mínim temps possible.

Així mateix, el consistori ha advertit que "serà estricte amb el compliment d'aquestes restriccions" ja que "la mesura més efectiva per a frenar els contagis és el confinament en les cases per a no propagar la dolència i saturar l'atenció sanitària". Per tant, els controls policials i les identificacions es mantindran mentre dure l'estat d'alarma, ha remarcat.

L'Ajuntament de Paiporta ha habilitat la web amb informació essencial sobre aspectes relatius a aquesta alerta sanitària. Els canals municipals d'informació en Facebook, Twitter i Instagram ofereixen, a més, informació actualitzada i detallada amb avisos relatius a Paiporta. Es recomana, finalment, no donar difusió a informacions no contrastades o de fonts no oficials per a evitar alarmes innecessàries.