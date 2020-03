Coronavirus.- L'Ajuntament de València preveu la setmana vinent traslladar el cap de la seua falla per a guardar-la

Així ho ha indicat aquest divendres l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, en la roda de premsa que ha oferit després de la reunió celebrada de la Comissió de Seguiment del Covid-19 en el consistori.

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntat per la data en la qual es preveu retirar de la Plaça de l'Ajuntament aquest ninot després que la resta de la composició es cremarà aquesta setmana en no poder ser desmuntat ni traslladat per a ser guardat.

El responsable municipal ha comentat que "al llarg de la setmana passada es va acabar el trasllat de tot el material" dels monuments fallers del 2020 que s'havia tret al carrer i que no va poder plantar-se i cremar-se per l'ajornament de les festes arran del Covid-19.

Així mateix, ha recordat que molts d'aquests ninots es troben custodiats en naus de Fira València tot esperant que puguen tindre lloc les Falles.

Ribó, que aquest dijous va visitar aquestes instal·lacions, ha recordat també que en "dies passats" es van cremar els monuments que "no eren desmuntables" i ha afirmat que "al llarg de la setmana que vé es farà el trasllat corresponent" de la part de la falla municipal que de moment s'ha salvat del foc però no ha concretat data.

No obstant açò, l'alcalde ha manifestat que davant la crisi sanitària pel coronavirus i l'estat d'alarma, per a l'Ajuntament hi ha "elements més importants" que atendre "aquests dies" com són els temes de "servicis socials".