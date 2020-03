Aurah Ruiz, preocupada por su hijo por el coronavirus: "Todo esto me está consumiendo"

En estas semanas de cuarentena, la intranquilidad a causa del coronavirus es algo generalizado, pero esto se multiplica cuando se trata de personas especialmente vulnerables o que pertenecen a grupos de riesgo, como es el caso del hijo de Aurah Ruiz, tal como lo ha contado en un vídeo de su canal.

"Esta situación es muy difícil para todo el mundo. Pero hay personas, y me incluyo, que lo pasamos peor si cabe. Mi hijo de dos años y medio, como ya sabéis, está enfermo. Necesita cuidado las 24 horas del día, hay que vigilarle.... estoy grabando este vídeo sin haber dormido absolutamente nada, parezco un zombie", confesaba.

En un contexto normal, Ruiz se turna con sus padres para dar al niño todos los cuidados que necesita y recibe la ayuda de una chica a la que tiene contratada, pero con la situación actual no puede. "Ahora es todo un caos, el desplazamiento es imposible. Vivo sola con mi hijo, es una locura. Y si mi hijo se agobia por el encierro, le puede dar un bajón de azúcar".

Entre lágrimas, continuaba: "A la gente que tiene una patología base, le afecta más de la cuenta, ahí está mi miedo. Mi niño está enfermo y yo no sé cómo le podría afectar. Vivo cagada de miedo, no puedo evitar llorar. Todo esto me está consumiendo".

Tras esto, ha querido dar un mensaje de concienciación y empatía, pidiendo a la gente que dejara de llevarse todo de los supermercados sin pensar en lo que pueden necesitar los demás y mandando un mensaje de agradecimiento a los sanitarios, entre los que, explica, se encuentran sus padres.