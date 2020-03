Coronavirus.- La Generalitat desmenteix una bola que demanava tancar finestres per una desinfecció a través d'helicòpter

Des del Centre de Coordinació d'Emergències han confirmat que aquest text, en el qual s'aprecia la imatge institucional de la Generalitat, és fals.

En concret, aquesta mentida assenyala: "Aquesta nit, a partir de les 11:00 pm ningú podrà estar en el carrer, tancar portes i finestres. 5 helicòpters de la Força Aèria polvoritzaran desinfectant com a part del protocol per a eradicar el coronavirus. Per favor difondre. Moltes gràcies".

La Generalitat ha remarcat en xarxes socials que "NO se'n va a desinfectar des d'helicòpters" i ha demanat a la població que solament atenga la informació de fonts oficials i no cadenes de WhatsApp. En el mateix sentit, demana no difondre boles a través de la xarxa.